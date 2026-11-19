خبرني - أعلنت أمانة عمّان الكبرى عن إغلاق جسر المحطة أمام حركة السير القادمة من الزرقاء باتجاه عمّان/ وسط البلد، اعتباراً من فجر يوم الجمعة، وحتى الساعة الخامسة من مساء يوم السبت، بالتعاون مع إدارة السير، وذلك لتنفيذ أعمال صيانة فواصل التمدد أعلى النفق.

وأوضحت الأمانة أنه سيتم تحويل حركة السير القادمة من الزرقاء باتجاه عمّان إلى أسفل جسر المحطة، وصولاً إلى الإشارة الضوئية، ثم المسير باستقامة باتجاه شارع الجيش، وصولاً إلى وسط البلد.

ودعت الأمانة المواطنين ومستخدمي الطريق إلى توخي الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات إدارة السير والإشارات التحذيرية الموجودة في الموقع، واستخدام مسار التحويلة المحدد طوال فترة الإغلاق، حفاظاً على السلامة العامة وضماناً لانسيابية الحركة المرورية.