خبرني - جرى توقيع صك عطوة عشائرية بين عشيرتي الأعيدة وبني حمد، إثر وفاة الشاب عبدالله غالب بني حمد، متأثراً بحادث دهس تسبب به بلال فوزي الأعيدة.

وجاء توقيع العطوة في أجواء سادتها روح المسؤولية والتسامح، وفي إطار المساعي العشائرية الرامية إلى احتواء الموقف، والحفاظ على العلاقات الاجتماعية، وتأكيد قيم التآخي والتسامح، بما يعكس أصالة العادات والتقاليد الأردنية في معالجة الخلافات وحقن الدماء.

وتعكس هذه الخطوة حرص العشيرتين على تغليب لغة التسامح والمروءة، والحفاظ على روابط الأخوة والتآخي بين أبناء المجتمع.

ورحم الله الشاب عبدالله غالب بني حمد، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

الكورة.. أهل وأخوة، والتسامح عنوان المروءة والأصالة.