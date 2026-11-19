خبرني - في إطار تعزيز قيم المواطنة الصالحة والانتماء والولاء للتراب الوطني، وترسيخاً لثقافة التسامح والاعتدال وقبول الآخر، أطلقت مدير التربية والتعليم للواء ناعور، الدكتورة هيفاء الخريشا، اليوم الاثنين الموافق 16 _ 11 _ 2026، مبادرة "أردننا أمان وفكرنا سلام" ووقفة للوحدة الوطنية، والتي نظمتها المديرية ممثلة بقسم الإشراف التربوي بالتعاون مع مدرسة زهرة المدائن الثانوية المختلطة، تزامناً مع الاحتفاء بذكرى ميلاد المغفور له بإذن الله جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، واستذكار مسيرته الخالدة وإرثه الوطني في بناء الأردن الحديث.

​وأقيمت الفعالية في ساحة المدرسة بحضور ومشاركة سعادة النائب أيمن البدادوة، ومدير أوقاف لواء ناعور الدكتور مالك الثوابية، وكاهن رعية اللاتين في ناعور الأب بشير بدر ، ورئيس مركز أمن ناعور الشمالي الرائد خالد الربابعة، ومرتبات إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية الوكيل معاوية المرعي والوكيل مهنا العقيل ، وممثلي إدارة البحث الجنائي، ورئيس جمعية إحياء التراث السيد تيسير القديسات، ومديرة مدرسة الأميرة هيا بنت الحسين نهيل العواودة، ومديرة مدرسة الروضة الأساسية للبنين حنان النبتيتي، إلى جانب عدد من رؤساء،الأقسام والقيادات التربوية والإدارية والمشرفين التربويين وأبناء المجتمع المحلي.

واستُهلت الفعالية بالسلام الملكي وتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، تلاهما كلمة ترحيبية لمديرة المدرسة هبة العدوان، بالحضور الكريم من قيادات تربوية وأمنية ومجتمعية، مؤكدةً أن أسرة مدرسة زهرة المدائن تفخر باحتضان هذه المبادرة الوطنية الخالصة التي تجدد العهد بالولاء للوطن وقائده، وتؤكد على أن الفكر الواعي والمستنير هو الحصن المنيع في وجه كل محاولات الفرقة والتطرف، زنبذ خطاب الكراهية والعنف.

​وأكدت الدكتورة هيفاء الخريشا خلال الفعالية على أهمية دور المؤسسات التعليمية في تحصين عقول النشء والشباب، وغرس منظومة القيم الإيجابية التي ترفض كافة أشكال التعصب والتطرف والإرهاب، مثمنةً الشراكة الفاعلة مع الأجهزة الأمنية ومؤسسات المجتمع المحلي في إنجاح هذه المبادرة الهادفة التي تجسد نبض الوعي الوطني الأردني.

كما وجهت الدكتورة الخريشا جزيل الشكر والتقدير لمديرة المدرسة، هبة العدوان، ولكافة أعضاء الكادرين الإداري والتعليمي والطلبة على حسن التنظيم الاستثنائي، والإعداد المتميز، وكرم الاستضافة لإخراج هذه الفعالية ذات الرسالة السامية بأبهى صورة.



​وتحدث سعادة النائب أيمن البدادوة خلال الفعالية، مشيداً بهذه المبادرة الوطنية الرائدة التي تعكس وعي المؤسسة التربوية ودورها المحوري في بناء الإنسان وصون الهوية الوطنية، مؤكداً أن تلاحم أبناء الوطن والتفافهم حول القيادة الهاشمية الحكيمة يشكلان صمام الأمان الحقيقي للأردن، وأن تعزيز لغة الحوار والفكر المستنير هو السبيل الأمثل لمواجهة كافة التحديات ونبذ التطرف.

​من جهته، أشار مدير أوقاف ناعور مالك الثوابية إلى أهمية التكامل بين المؤسستين الدينية والتربوية في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال المستمدة من تعاليم ديننا الحنيف، مؤكداً أن الحفاظ على أمن الوطن واستقراره واجب ديني ووطني، وأن نشر ثقافة المحبة والتسامح ونبذ الغلو والتعصب يمثل ركيزة أساسية لبناء مجتمع آمن ومتماسك، حيث تخلل كلمته الوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الوطن الأبرار.

​كما أكد كاهن رعية اللاتين في ناعور، الأب بشير بدر، أن هذه المبادرة تجسد أسمى معاني التآخي والوئام الوطني الذي يميز المجتمع الأردني، مشيراً إلى أن التعايش المشترك والاحترام المتبادل يشكلان رسالة سلام ومحبة ينطلق منها الأردن نحو العالم، وأن تكاتف الجميع في الميدان التربوي والمجتمعي يعزز مناعة الوطن ويحصّن الأجيال القادمة.

​بدورها، أعربت المشرفة التربوية منال القصاص عن اعتزازها بإطلاق هذه المبادرة التي تجسد التكامل الفاعل بين قسم الإشراف التربوي والميدان المدرسي، مؤكدةً أن ترسيخ الفكر المعتدل ونبذ التعصب يمثل أولوية تربوية أصيلة لبناء جيلٍ واعٍ ومنتمٍ، وأن أجمل ما في هذه المبادرة هو السعي لترجمتها إلى ممارسات يومية في المدارس والمجتمع؛ لأن الأمن يبدأ من الوعي، والوحدة تبدأ من احترام الآخر.



​وتضمن برنامج الاحتفالية فقرات وطنية مؤثرة؛ شملت مشهداً تمثيلياً هادفاً قدّمه الطلبة، اختُتم بتلاحمهم معاً في لوحة فنية تجسد الوحدة الوطنية، إلى جانب عرض فيديو لسمو ولي العهد المعظم، ومشاركة وجدانية مميزة من ذوي أحد شهداء الوطن، بالإضافة إلى عرض فيديو وطني يخلد تضحيات الشهداء الأبرار الذين سطّروا بدمائهم أسمى معاني التضحية والفداء.

​وعقب ذلك، افتتحت الدكتورة هيفاء الخريشا والحضور معرض الوحدة الوطنية الذي أبدع الطلبة في إعداد محتوياته من مجسمات ووسائل تعليمية ووطنية بأفكار مبتكرة.

​ الشكر والتقدير للسيد خلدون السواعير على مساهمته الكريمة ودعمه للحفل والتبرع بالأجهزة الصوتية والتصوير بالتعاون مع المصور طلال السواعير، وللمعلمتين فاطمة الخضور ونسيم المناعسة، ولفريق التعليم الدامج جواهر الثوابية، رغد البراري، دانا الرحاحلة، أميرة زيد، وسام النعيمات، وآية البكار ، ولجميع المعلمات والطلبة وأولياء الأمور على روح الفريق الواحد والعطاء المتميز الذي أسهم في ترجمة رسالة المبادرة على أرض الواقع.

​واختتمت الفعالية بتجديد العهد والولاء للوطن والقيادة الهاشمية، والتأكيد على المضي قدماً في مسيرة البناء والعطاء لتبقى راية الأردن خفاقةً بالسلام والأمان.