خبرني - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لم يبحث مع نظيره الصيني شي جين بينغ فضيحة رئيس شركة "إنفيديا" السابق جنسن هوانغ.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "لم نناقش الأمر. ربما أشرت إليه بإيجاز شديد، لأنه مأساة"، وذلك ردا على سؤال بشأن ما إذا كان قد أثار القضية خلال محادثاته مع الرئيس الصيني.

وسبق أن أشار ترامب في تصريحات سابقة بشأن الاتهامات الموجهة إلى سيدة صينية ارتبطت بعلاقة عاطفية مع هوانغ: "كانت امرأة جميلة، وأي امرأة جميلة تأتي من الصين يعتبرونها جاسوسة"، وأوضح أنه لم يسمع ما يثبت أن علاقة هوانغ بالسيدة الصينية شكلت تهديدا للأمن القومي الأمريكي، مشككا في الاتهامات المرتبطة بالتجسس.

وكانت شركة "إنفيديا" الأمريكية المتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية أعلنت في 12 نوفمبر استقالة مؤسسها جنسن هوانغ من منصبي الرئيس والمدير التنفيذي، على خلفية فضيحة تتعلق بعلاقاته الشخصية.

وتضمنت القضية علاقة هوانغ بأليس هوانغ، التي شغلت مناصب قيادية في شركة "ميغاسبيد" (Megaspeed) حتى عام 2025، وواجهت اتهامات بأنها كانت مصدرا للمعلومات لصالح الصين.

ونفت وزارة الخارجية الصينية الاتهامات المتعلقة بالتجسس الصيني في القضية، ووصفتها بأنها لا تستند إلى أساس.

وفي 14 نوفمبر، أعلن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك إطلاق عريضة تطالب بإعادة هوانغ إلى منصبه في "إنفيديا"، مؤكدا أنه وقع عليها شخصيا.

وفي تطور لاحق، أعلن هوانغ في 17 نوفمبر استعداده للعودة إلى قيادة الشركة إذا رأى مجلس إدارتها أن ذلك يصب في مصلحتها، وفقا لوكالة رويترز.

لكن رئيس مجلس إدارة "إنفيديا" هارفي جونز أكد في اليوم نفسه أن المجلس قبل استقالة هوانغ بالإجماع، ولا يعتزم إعادة تعيينه رئيسا تنفيذيا للشركة.

وتتولى المديرة المالية كوليت كريس منصب الرئيس التنفيذي مؤقتا، إلى حين اختيار خليفة دائم لهوانغ.