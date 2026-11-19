خبرني - حذرت صيدلانية من الاحتفاظ بالأقراص والأدوية في الحمام خلال فصل الشتاء، مشيرة إلى أن البخار والرطوبة والحرارة قد تفسد الدواء حتى قبل انتهاء فترة الصلاحية.

وقالت تينغ-هاي تشان، مديرة حوكمة الصيدلة في منصة Phlo Clinic للرعاية الصحية الرقمية، إن كثيرين يضعون الأدوية في الحمام أو المطبخ لسهولة الوصول إليها، لكن هذه الأماكن قد تضر مفعول الأدوية أكثر مما تنفعه.

وأضافت أن الأدوية صممت لتخزن في ظروف محددة، وأن عبواتها تلعب دورا مهما في حمايتها. وأوضحت أنه ما لم تنص التعليمات على التبريد، فإن معظم الأدوية يجب أن تحفظ في مكان بارد وجاف، لأن الرطوبة والحرارة الزائدة قد تؤدي إلى تلفها وتؤثر في سلامتها وفاعليتها.

وشددت على أن تاريخ الصلاحية المدون على علبة الدواء لا يعني بالضرورة أنه صالح للاستخدام إذا لم يحفظ بالطريقة الصحيحة.

ومع دخول الشتاء، دعت تشان الأسر إلى مراجعة أماكن حفظ الأدوية، والتأكد من أنها لا تتعرض يوميا للرطوبة أو لتغيرات الحرارة، محذرة بشكل خاص من تركها قرب مصادر الحرارة مثل النافذة المشمسة أو الموقد أو الفرن أو الغلاية.

وقالت إن الحمام من أسوأ الأماكن لحفظ الأدوية، خصوصا لمن ينقلون الأقراص إلى علب تنظيم الجرعات، لأن البخار الناتج من الاستحمام اليومي قد يضر الدواء مع الوقت. كما لفتت إلى أن الطهي في المطبخ قد يرفع الرطوبة بدرجة تكفي لإتلاف بعض الأدوية تدريجيا.

ونصحت بقراءة الملصق والنشرة لمعرفة شروط التخزين، وسؤال الصيدلي أو الطبيب لليقين والتأكيد، مع إبقاء الأقراص والكبسولات في عبواتها الأصلية لحمايتها والحفاظ على معلومات مهمة مثل الجرعة وتاريخ الانتهاء.

كما حذرت من أن علب تنظيم الحبوب لا تناسب جميع الأدوية. وللسلامة، أوصت بإبعاد الأدوية عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة، وعدم حفظها داخل الحقائب اليومية حيث قد تتلف العبوة، والانتباه إلى علامات مثل الرطوبة أو تغير اللون أو التصاق الأقراص ببعضها، مع استشارة الصيدلي قبل تناول أي دواء مشكوك في حالته.