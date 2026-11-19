خبرني - طوّر باحثون في الدنمارك لقاحا تجريبيا قد يفتح بابا جديدا لعلاج الحساسية الغذائية، في خطوة قد تغني مستقبلا عن تجنب كثير من الأطعمة المسببة للحساسية.

يعتمد اللقاح، الذي طوره باحثون في جامعة الدنمارك التقنية (DTU)، على مادة صناعية تشبه مسببات الحساسية الموجودة في بعض الفواكه، مثل الخوخ، وبعض أنواع المكسرات.

والفكرة هي إعادة برمجة الجهاز المناعي بحيث يتعرف على هذه المواد ويهاجمها قبل أن تسبب رد فعل تحسسي.

وقالت الباحثة إسبيرانزا ريفيرا دي توري إن اللقاح يستند إلى تقنية mRNA، مثل اللقاحات التي اشتهرت خلال جائحة كورونا، موضحة أن هذا الـ mRNA يعمل هنا كـ"حصان طروادة" ينقل تعليمات للجسم بدل أن يقدّم المادة المسببة للحساسية نفسها.

وتحدث الحساسية الغذائية عندما يتعامل الجهاز المناعي مع بروتين موجود في الطعام وكأنه مادة خطيرة، فيطلق رد فعل دفاعي قد يتراوح بين أعراض مزعجة وبين تفاعل قد يهدد الحياة. ويعاني من هذه المشكلة أكثر من 220 مليون شخص حول العالم، بحسب أرقام الأمم المتحدة.

وحتى اليوم، يعتمد العلاج الوحيد القادر على تغيير مسار الحساسية على تعريض المريض تدريجيا، عبر الحقن أو الأقراص، لكميات متزايدة من المادة المسببة للحساسية حتى يعتادها الجسم. لكن هذا العلاج طويل ومجهد، لذلك يلجأ كثيرون ببساطة إلى تجنب الأطعمة المسببة للحساسية وأي مواد قد تسبب تفاعلا متقاطعا.

ماذا أظهرت التجارب؟

اختبر الباحثون اللقاح على فئران سليمة وأخرى مصابة بالحساسية، ونشرت النتائج في مجلة Nature Communications. وأظهرت التجارب أن:

- الفئران السليمة أنتجت كميات كبيرة من الأجسام المضادة الواقية بعد الجرعة الأولى.

- بعد ثلاث جرعات بفواصل ثلاثة أسابيع، ظهرت استجابة مناعية قوية ضد مجموعة من مسببات الحساسية.

- أما الفئران المصابة بالحساسية، فأظهرت أيضا زيادة واضحة في الأجسام المضادة الواقية.

- لم تسجل آثار جانبية كبيرة، لكن اللقاح لم يوفر حماية كاملة من الصدمة التحسسية في الجرعات والظروف المختبرة.

كما اختبر الباحثون عينات دم من مرضى حساسية، ووجدوا أن الأجسام المضادة المنتجة في الفئران ساعدت على تقليل التفاعلات التحسسية في المختبر.

ماذا تعني النتائج؟

يرى الباحثون أن هذه النتائج تمثل برهانا أوليا على إمكانية تطوير اللقاح ليعمل لدى البشر أيضا، لكنه ما يزال بحاجة إلى مزيد من العمل قبل التجارب السريرية. ويعمل الفريق حاليا على:

- تحسين الجسيمات الدهنية التي تغلف المادة النشطة.

- تحديد عدد الجرعات والفاصل الزمني الأنسب.

- اختبار اللقاح على مجموعات أكبر من الفئران.

- تطوير نسخ أخرى تستهدف مجموعات مختلفة من مسببات الحساسية.

ويأمل الباحثون أن يؤدي هذا النهج إلى لقاح يمنح حماية أوسع ضد الحساسية الغذائية، خصوصا تلك التي تسبب تفاعلات متقاطعة بين أطعمة مختلفة، مثل بعض الفواكه والمكسرات.

كما يأمل الفريق في جمع البيانات اللازمة للحصول على موافقة لاختبار اللقاح على البشر.