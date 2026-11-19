خبرني - قال جلالة الملك عبدالله الثاني، الخميس، إن الأردن والاتحاد الأوروبي عملا على مدى أكثر من عشرين عاما على توطيد علاقة استراتيجية راسخة تطورت لتتجاوز بكثير حدود التبادل التجاري.

وأضاف جلالته، في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار الأردني-الأوروبي، "على مدى أكثر من عشرين عاما، عمل الأردن والاتحاد الأوروبي على توطيد علاقة استراتيجية راسخة تطورت لتتجاوز بكثير حدود التبادل التجاري. واليوم، نحتفل ببدء فصل جديد من هذه الرحلة".

وأشار جلالته إلى أن هذا المؤتمر يمثل انطلاقا لمرحلة تنفيذية محورية، نعمل خلالها على صياغة الرؤى والفرص القابلة للتنفيذ.

وتابع جلالته " بالتأكيد لا أستطيع التغاضي عن التطورات الإقليمية التي دفعتنا إلى إعادة النظر في خططنا في بداية هذا العام. ومع ذلك، يظل الأردن ركيزة راسخة للاستقرار ووجهة موثوقة للاستثمار".

وتاليا نص كلمة جلالة الملك:

السيدة الرئيسة،

أصحاب السعادة،

الحضور الكرام،

شكرا لكم جميعا. يسعدني أن أرحب بكم في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي الأول.

السيدة الرئيسة، اسمحي لي أن أعرب عن تقدير الأردن الكبير لقيادتكم، وللاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء. إن شراكتنا تجسد عمق الروابط التاريخية التي تجمعنا، وتعكس تطلعنا المشترك لمواصلة العمل معا، لتحقيق المزيد من الإنجازات المشتركة.

أصدقائي،

على مدى أكثر من عشرين عاما، عمل الأردن والاتحاد الأوروبي على توطيد علاقة استراتيجية راسخة تطورت لتتجاوز بكثير حدود التبادل التجاري. واليوم، نحتفل ببدء فصل جديد من هذه الرحلة.

تشكل الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي لعام 2025 محطة مهمة في مسيرة علاقاتنا، إذ تمنح تعاوننا زخما جديدا مستندة إلى إرث راسخ من الشراكة، من أجل مستقبل ديناميكي. ويُمثل هذ المؤتمر انطلاقا لمرحلة تنفيذية محورية، نعمل خلالها على صياغة الرؤى والفرص القابلة للتنفيذ.

من الجانب الأردني، سيطّلع شركاؤنا الأوروبيون على مجموعة واسعة من الفرص الاقتصادية الواعدة في مجالات البنية التحتية الرقمية، والطاقة المتجددة، والصناعات المتقدمة، والسياحة، والنقل، والأعمال الزراعية، والاقتصاد الدائري، والتعدين، والأمن المائي، والتكنولوجيا النظيفة، وغيرها. كما نقود بالتعاون مع أصدقائنا الأوروبيين، مسارات الإمداد الجديدة للمساعدات الإنسانية، وهو مجال ذو تطبيقات دولية.

إن إحدى المزايا المهمة، لا سيما بالنسبة لمنطقتينا، هي الموقع الاستراتيجي للأردن كبوابة تربط بين الشرق والغرب. وبينما تتضح تفاصيل مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، يشكل موقع الأردن نقطة تلاقي مهمة على هذا المسار، بما يوفر للمستثمرين قاعدة استراتيجية تتيح الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، ويعزز في الوقت ذاته الترابط التجاري.

ونحن على أتم الاستعداد لاستثماراتكم، بما نمتلكه من قوى عاملة مؤهلة ثنائية اللغة وذات مهارات متقدمة، وشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، وفرص استثمارية واضحة المعالم، إلى جانب التعاون الكامل من قبل قطاعينا العام والخاص.

يحتاج المستثمرون إلى الثقة، ويحتاجون إلى تشريعات واضحة، وبيئة تشغيلية تنافسية، وإمكانية الوصول إلى مصادر التمويل، وشركاء موثوقين لديهم القدرة على تنفيذ المشاريع. ولهذا، تضع رؤية التحديث الاقتصادي القطاع الخاص في قلب النمو الاقتصادي في الأردن.

ولتحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس، توفر كل من التشريعات الاستثمارية المطورة في الأردن، والإجراءات الإدارية المبسطة، والحوافز التنافسية، بيئة مثالية لتسريع نمو رؤوس الأموال، ضمن سوق آمن ومستقر.

أصحاب السعادة، أصدقائي،

بالتأكيد لا أستطيع التغاضي عن التطورات الإقليمية التي دفعتنا إلى إعادة النظر في خططنا في بداية هذا العام. ومع ذلك، يظل الأردن ركيزة راسخة للاستقرار ووجهة موثوقة للاستثمار.

ففي ظل حالة عدم اليقين التي يشهدها عالمنا، تبقى الشراكات العابرة للأقاليم ضرورة لمستقبلنا المشترك.

وهذا يعكس حقيقة يجسدها الأردن، فقد أيقن بلدنا أن المنعة تترسخ بالوحدة، وأن الطموحات المشتركة تتحقق من خلال التعاون والعمل الجماعي.

واجتماعنا اليوم خير دليل على أهمية هذه الحقيقة. إذن، فلنعمل على اغتنام هذه الفرصة لتحويل تطلعاتنا إلى استثمارات ملموسة وشراكات راسخة ومستدامة.

الكرة الآن في ملعبكم أوروبيين وأردنيين - لتطوير المشاريع المشتركة عبر الأقاليم. فمن خلال تكامل اقتصاداتنا من مواطن قوة وموارد وخبرات، ستتمكنون من اغتنام فرص نوعية، بل وفتح آفاق جديدة من شأنها تعظيم المنافع الاقتصادية المشتركة.

ومن خلال إطلاق كامل الإمكانات التي يتيحها الترابط بين اقتصاداتنا، نستطيع توفير الفرص التي تتطلع إليها شعوبنا وتستحقها.

أنتم في طليعة هذا المسار. وإن قيادتكم، اليوم وفي المرحلة المقبلة، هي التي سترسم الطريق نحو تحقيق الازدهار والنمو.

نأمل أن يسهم هذا المؤتمر بترجمة الحوار إلى إنجازات ملموسة، لما فيه خير لكم ولنا ولمستقبلنا المشترك.

أمنياتي لكم بكل التوفيق والنجاح.

شكرا جزيلا.