خبرني - رعى جلالة الملك عبدالله الثاني الخميس، انطلاق فعاليات مؤتمر الاستثمار الأردني – الأوروبي الذي يعقد للمرة الأولى، بتنظيم مشترك بين الأردن والاتحاد الأوروبي، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

واستقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، صباح الخميس، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، قبيل انطلاق أعمال فعاليات مؤتمر الاستثمار الأردني – الأوروبي.

ووقعت وزارة المياه والري وتحالف شركتي ميريديام وسويز، الخميس، اتفاقية مشروع الناقل الوطني للمياه، البالغة كلفته الإجمالية نحو 6.6 مليار دولار، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان، على هامش أعمال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي في منطقة البحر الميت.

ووقع الاتفاقية وزير المياه والري رائد أبو السعود، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ميريديام تييري ديو، في إطار جهود المملكة لتعزيز أمنها المائي على المدى الطويل وتنويع مصادر المياه ورفع كفاءة التزويد المائي.

ويأتي توقيع الاتفاقية غداة وضع سمو الأمير فيصل بن الحسين، مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، حجر الأساس للمشروع في العقبة، الأربعاء، إيذانا ببدء تنفيذ أحد أكبر المشاريع الاستراتيجية في تاريخ المملكة.

ويتولى تحالف شركتي ميريديام وسويز تطوير المشروع، إذ تتولى ميريديام دور المطور والراعي الرئيسي للمشروع، فيما تتولى سويز دور الشريك الفني والتشغيلي.

وانطلقت الخميس، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت أعمال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026، برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، وبمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وبحضور مسؤولين ومستثمرين وممثلي شركات ومؤسسات تمويل محلية ودولية، لبحث فرص الاستثمار وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.

ويطرح المؤتمر 41 فرصة ومشروعا استثماريا تقدر قيمتها بقرابة 15 مليار دولار، في قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة والمياه والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والصناعات عالية القيمة، بهدف استقطاب استثمارات نوعية وتحويل المشاريع المطروحة إلى فرص قابلة للتمويل والتنفيذ.

ويشارك في المؤتمر 1149 شخصا من 51 دولة، بينهم 790 مشاركا أجنبيا ونحو 318 شركة، إلى جانب مسؤولين حكوميين وقادة أعمال ومستثمرين وممثلين عن مؤسسات مالية وتنموية أردنية وأوروبية ودولية. ويتضمن البرنامج 16 جلسة متخصصة تتناول خمسة محاور رئيسية هي التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، ومستقبل الطاقة، والصناعات عالية القيمة، والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والأمن المائي.

وتأتي أعمال المؤتمر الرسمية بعد يوم من الفعاليات التحضيرية التي شهدت طاولات مستديرة ونقاشات فنية ولقاءات ثنائية بين المستثمرين والجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل، لبحث فرص التعاون في قطاعات الطاقة والنقل والصناعة والتكنولوجيا والمياه، فيما تركز جلسات اليوم الأول على التشبيك ومناقشة المشاريع، على أن يشهد اليوم الرسمي عرض الفرص والإعلانات المرتبطة بالشراكة الأردنية الأوروبية.