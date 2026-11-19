خبرني - وقع الأردن والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي، الخميس، اتفاقيات تمويلية بقيمة إجمالية تبلغ 61 مليون يورو، لتطوير محطة تنقية وادي الشلالة، بهدف تعزيز الأمن المائي والاستدامة البيئية في المملكة، والتوسع في معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في الزراعة.

وتوزعت الحزمة التمويلية بين قرض بقيمة 47 مليون يورو (55 مليون دولار) من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و2.6 مليون يورو للتعاون الفني، إلى جانب منح من الاتحاد الأوروبي بقيمة 11.4 مليون يورو.

ويهدف المشروع إلى تطوير مرافق معالجة مياه الصرف الصحي، وزيادة استخدام المياه المعالجة للأغراض الزراعية، وتوليد الطاقة المتجددة، بما يسهم في تعزيز الأمن المائي والاستدامة البيئية في الأردن.

ووقعت الاتفاقية رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو ووزير المياه والري رائد أبو السعود، بحضور المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسه.

وانطلقت الخميس، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت أعمال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026، برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، وبمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وبحضور مسؤولين ومستثمرين وممثلي شركات ومؤسسات تمويل محلية ودولية، لبحث فرص الاستثمار وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.

ويطرح المؤتمر 41 فرصة ومشروعا استثماريا تقدر قيمتها بقرابة 15 مليار دولار، في قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة والمياه والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والصناعات عالية القيمة، بهدف استقطاب استثمارات نوعية وتحويل المشاريع المطروحة إلى فرص قابلة للتمويل والتنفيذ.

ويشارك في المؤتمر 1149 شخصا من 51 دولة، بينهم 790 مشاركا أجنبيا ونحو 318 شركة، إلى جانب مسؤولين حكوميين وقادة أعمال ومستثمرين وممثلين عن مؤسسات مالية وتنموية أردنية وأوروبية ودولية. ويتضمن البرنامج 16 جلسة متخصصة تتناول خمسة محاور رئيسية هي التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، ومستقبل الطاقة، والصناعات عالية القيمة، والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والأمن المائي.

وتأتي أعمال المؤتمر الرسمية بعد يوم من الفعاليات التحضيرية التي شهدت طاولات مستديرة ونقاشات فنية ولقاءات ثنائية بين المستثمرين والجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل، لبحث فرص التعاون في قطاعات الطاقة والنقل والصناعة والتكنولوجيا والمياه، فيما تركز جلسات اليوم الأول على التشبيك ومناقشة المشاريع، على أن يشهد اليوم الرسمي عرض الفرص والإعلانات المرتبطة بالشراكة الأردنية الأوروبية.