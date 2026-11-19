خبرني - أدلت الناجية الأيزيدية إخلاص خضر بشهادة أمام لجنة الحقيقة المجتمعية للشعب الأيزيدي في العاصمة الألمانية برلين، مؤكدةً أنها شاهدت الرئيس السوري أحمد الشرع، وجهاً لوجه خلال فترة اختطافها من قبل "داعش".

وأوضحت إخلاص خضر في إفادتها أن الشرع زار المنزل الذي كانت محتجزة ومستعبدة فيه بوصفه ضيفاً لدى أحد عناصر التنظيم، مشيرةً إلى أنها كُلفت بتقديم الشاي له خلال تلك الزيارة. وأكدت الناجية أن زوجات عناصر "داعش" لم يكن يُسمح لهن بالظهور أمام الرجال أو خدمة الضيوف بتلك الطريقة، ما يثبت بحسب قولها أنه كان يدرك تماماً كونها فتاة أيزيدية مختطفة.

وفي المقابل، نفت إخلاص خضر بشكل قاطع أن يكون الشرع قد مارس أي اعتداء بحقها خلال تلك الزيارة، مجددةً تأكيدها أمام استيضاحات أعضاء اللجنة أنها رأته بعينيها "مئة بالمئة" أثناء وجودها داخل الغرفة لتقديم الشاي.

وتأتي هذه الشهادة ضمن جلسات استماع تُعقد في برلين لتوثيق جرائم التنظيم بحق المكون الأيزيدي، في وقت لم يصدر فيه أي تعليق رسمي من دمشق بشأن هذه التصريحات حتى الآن.

وعندما سئلت عما اذا كان الشرع متواطئا مع قضية الاستعباد، قالت الناجية "نعم، كان كذلك".