خبرني - تفاعل كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي السابق مع صورة نشرها عدد من نجوم منتخب بلاده في أول إشارة علنية تجاه لاعبي المنتخب منذ إعلان اعتزاله الدولي.

وضمت الصورة ديوغو دالوت وفابيو سيلفا وديوغو كوستا ظهروا خلالها وهم يستخدمون أجهزة الاستشفاء الرياضي التابعة لعلامة رونالدو التجارية AVA CR7، حيث حرص النجم البرتغالي على وضع علامة إعجاب عليها، في تفاعل لفت الأنظار، خاصة مع الجدل الذي رافق قرار اعتزاله المنتخب وما سبقه من خلافات مع المدير الفني جورجي جيسوس.

ويأتي هذا التفاعل بعد أيام من إعلان رونالدو نهاية رحلته الدولية، التي امتدت لأكثر من 23 عاما، خاض خلالها 234 مباراة وسجل 146 هدفا، ليختتم مسيرته بوصفه الهداف التاريخي للمنتخبات الوطنية.

وكان قرار الاعتزال جاء وسط حالة من التوتر، عقب استياء رونالدو من دوره مع المنتخب، خاصة بعد استبعاده من التشكيل الأساسي أمام النرويج وعدم مشاركته أمام الدنمارك، وهو ما أثار تساؤلات بشأن علاقته بالجهاز الفني.

كما زادت تصريحات والدته دولوريس أفيرو من حدة الجدل، بعدما انتقدت طريقة التعامل مع نجلها، وأبدت غضبها من إقامة مراسم تكريمه في غيابه، إلى جانب تصريحاتها المثيرة بشأن خسارة البرتغال أمام الدنمارك.

ورغم الأجواء التي أحاطت برحيله، يبدو أن تفاعل رونالدو الأخير يحمل إشارة مختلفة تجاه زملائه في المنتخب، وإن كان لا يكفي وحده لحسم ما إذا كانت الخلافات التي رافقت نهاية مسيرته الدولية قد انتهت بالفعل.