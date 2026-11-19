خبرني - شهد مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، الخميس، مراسم توقيع اتفاقية قرض ميسر بقيمة 40 مليون يورو، تقدمه الحكومة الألمانية من خلال بنك الإعمار الألماني (KfW)، لتمويل مشاريع تستهدف تحسين خدمات الصرف الصحي وحماية البيئة في الأردن.

وخصص القرض لتمويل الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لمشروع التخلص المستدام من مياه الصرف الصحي وحماية البيئة وتحسين خدمات الصرف الصحي.

وشارك في مراسم التوقيع، على هامش أعمال المؤتمر في منطقة البحر الميت، وزير المياه والري رائد أبو السعود، ومدير البرامج في بنك الإعمار الألماني كلاوس مولر، ومدير مكتب البنك في عمّان ماتياس شميدت روزن.

وانطلقت الخميس، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت أعمال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026، برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، وبمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وبحضور مسؤولين ومستثمرين وممثلي شركات ومؤسسات تمويل محلية ودولية، لبحث فرص الاستثمار وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.

ويطرح المؤتمر 41 فرصة ومشروعا استثماريا تقدر قيمتها بقرابة 15 مليار دولار، في قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة والمياه والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والصناعات عالية القيمة، بهدف استقطاب استثمارات نوعية وتحويل المشاريع المطروحة إلى فرص قابلة للتمويل والتنفيذ.

ويشارك في المؤتمر 1149 شخصا من 51 دولة، بينهم 790 مشاركا أجنبيا ونحو 318 شركة، إلى جانب مسؤولين حكوميين وقادة أعمال ومستثمرين وممثلين عن مؤسسات مالية وتنموية أردنية وأوروبية ودولية. ويتضمن البرنامج 16 جلسة متخصصة تتناول خمسة محاور رئيسية هي التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، ومستقبل الطاقة، والصناعات عالية القيمة، والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والأمن المائي.

وتأتي أعمال المؤتمر الرسمية بعد يوم من الفعاليات التحضيرية التي شهدت طاولات مستديرة ونقاشات فنية ولقاءات ثنائية بين المستثمرين والجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل، لبحث فرص التعاون في قطاعات الطاقة والنقل والصناعة والتكنولوجيا والمياه، فيما تركز جلسات اليوم الأول على التشبيك ومناقشة المشاريع، على أن يشهد اليوم الرسمي عرض الفرص والإعلانات المرتبطة بالشراكة الأردنية الأوروبية.