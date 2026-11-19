خبرني - قالت إدارة حديقة حيوان سينسيناتي في ولاية أوهايو الأمريكية إن فرس النهر المحبوبة لديها، فيونا، تخضع لرعاية طبية طارئة بعد أن ابتلعت قبعة صوفية انزلقت إلى حظيرتها.

وأوضحت الحديقة أن فيونا ابتلعت القبعة قبل نحو تسعة أيام، ولم تظهر عليها أي أعراض في البداية، مضيفة أنها "كبيرة بما يكفي لتمر قبعة صغيرة نسبياً عبر جهازها الهضمي".

لكن بعد بضعة أيام بدأت شهيتها تتراجع، وكان موظفو الحديقة يحاولون تشجيع فيونا على تناول الطعام للمساعدة في دفع القبعة عبر جهازها الهضمي.

واشتهرت فيونا عندما وُلدت قبل موعدها الطبيعي في حديقة حيوان سينسيناتي، وكانت في البداية تكافح من أجل البقاء على قيد الحياة.

وألهمت قصتها ابتكار نكهة من المثلجات، فضلاً عن استحداث شخصية في عرض باليه سينسيناتي.

وقالت ميشيل كورلي، المتحدثة باسم الحديقة، لوسائل إعلام أمريكية إن القبعة وصلت إلى حظيرة فيونا عن طريق الخطأ، بعدما قذفها أحد الزوار في الهواء، فالتقطتها مروحة سقف وقذفتها عبر فتحة صغيرة.

ويوفر موظفو الحديقة سلسلة من التدابير الداعمة، مثل السوائل والفحوص بالموجات فوق الصوتية، لمساعدة فيونا على التعافي.

وقال الموظفون إن أحدث فحص بالموجات فوق الصوتية أظهر أن القبعة تتحرك عبر الأمعاء الدقيقة لدى فيونا، مضيفين أنها لا تزال تعاني قليلاً من الجفاف.

وقال أحد القائمين على رعاية الحيوانات في تحديث: "الجراحة ليست خياراً لأفراس النهر البالغة، وأفضل فرصة لنجاح حالة فيونا هي أن تتمكن من إخراج هذا الجسم بنفسها".

وُلدت فيونا قبل أوانها بستة أسابيع لأمها فرس النهر "بيبي"، البالغة من العمر 17 عاماً، في 24 يناير/كانون الثاني عام 2017.

وعند الولادة بلغ وزنها 13 كيلوغراماً، وهو ما قالت الحديقة إنه يعادل نحو نصف أقل وزن ولادة مسجل سابقاً لهذا النوع.

وقالت الحديقة إن الموظفين "يشجعونها ويأملون أن تثبت أنها قوية وقادرة على الصمود، تماماً كما كانت في بداية حياتها".