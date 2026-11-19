خبرني - قبل قرون، لجأ سكان كابادوكيا إلى باطن الأرض هرباً من أعدائهم، فوجدوا فيه أيضاً ملاذاً من الأحوال الجوية القاسية. واليوم، قد توفّر الملاجئ المناخية تحت الأرض مأوى من جديد.

نحتت الرياح والأمطار، على مدى ملايين السنين، صخور كابادوكيا في وسط الأناضول، فبدت كقرون تخترق القشرة الأرضية. وقبل أن يقدّم العلم تفسيراً لهذه التشكيلات التي تبدو كأنها من عالم آخر، نسبها السكان المحليون إلى قوى خارقة للطبيعة، ومن هنا جاءت تسميتها: "مداخن الجنيات". لكن تحت هذا المشهد الاستثنائي، يكمن ما قد يضاهيه روعة: ديرينكويو، المدينة القديمة تحت الأرض.

حين تنزل إلى أنفاق ديرينكويو المظلمة، الواقعة أسفل هذه المداخن، تصبح حواسك أكثر يقظة. تشعر ببرودة الهواء على بشرتك، وتضيق الجدران الحجرية من حولك. وتبدو الأنفاق الضيقة والخافتة الإضاءة كأنها تبتلع الأصوات جميعها، باستثناء أصداء الخطوات الموحشة.

ربما تركت وراءك عاصفة ثلجية فوق سطح الأرض. أو ربما يكون الوقت شهر يوليو/ تموز، والمنطقة تعاني موجة حرّ جديدة. قد ترتدي قفازين، أو يتصبّب وجهك عرقاً. لكن داخل ديرينكويو التي يعني اسمها بالتركية "البئر العميقة"، تبقى درجات الحرارة معتدلة، عند نحو 15 إلى 17 درجة مئوية طوال العام.

بُنيت هذه الملاجئ للاحتماء من غارات الجيوش العربية على المنطقة بين منتصف القرن السابع ومطلع القرن الحادي عشر. واليوم، تلهم ديرينكويو نوعاً آخر من الحماية، إذ يتساءل باحثو المناخ ومخطّطو المدن عمّا إذا كانت أسرار العمارة تحت الأرض في كابادوكيا قد تساعد الخبراء في تخطيط ملاجئ تلائم مناخاً متغيّراً.

الاحتماء من الطقس القاسي

تضمّ مجموعة أوبروك لأبحاث الكهوف مستكشفي كهوف شغوفين، تولّوا بجهودهم الخاصة رسم خرائط لبعض أهم المنشآت تحت الأرض في تركيا، بما فيها تلك الواقعة أسفل آيا صوفيا، التي كانت يوماً أكبر كاتدرائية في العالم.

وأمضى علي ياماتش، أحد الأعضاء المؤسّسين للمجموعة، السنوات الخمسة عشرة الماضية في حصر كهوف كابادوكيا ومنشآتها تحت الأرض، في إطار تعاون بين المجموعة البحثية وبلدية قيصري، حيث تقع الكهوف. وقليلون يعرفون ما يكمن تحت سطح الأرض هناك بقدر ما يعرفه هو.

ولا يزال العثور على كهف يوفّر لفريق ياماتش راحة من قسوة الطقس. ويقول: "درجات الحرارة في جميع الكهوف، سواء كانت طبيعية أم من صنع الإنسان، تعادل متوسط درجات الحرارة فوق الأرض على مدار العام. فهي باردة صيفاً ودافئة شتاءً، وهذه ميزة كبيرة".

وخلال إحدى الرحلات الاستكشافية الصيفية الشاقة على نحو خاص، كان أعضاء فريقه يتمنّون العثور على مكان تحت الأرض. ويقول ياماتش: "أتذكّر أنني كنت أدعو: يا رب، أرجوك، دعنا نعثر على مساكن في الكهوف، أو ملجأ تحت الأرض، أو أي شيء يتيح لنا الدخول إلى جوف صخرة".

وقد ارتفعت درجات الحرارة في تركيا بالفعل بمقدار 2.1 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، وفق بعض التقديرات. ويزيد هذا الارتفاع من حدّة موجات الحرّ وتواتر الجفاف، ويغيّر أنماط هطول الأمطار، ويثير مخاوف متزايدة من الفيضانات. وتتوقّع دراسة حديثة تعتمد على النمذجة ارتفاع الوفيات الزائدة الناجمة عن الحرّ في إسطنبول إلى عشرة أمثالها بحلول نهاية القرن الحالي.

وفي أشهر الشتاء، تظهر المشكلة المعاكسة. ففي كابادوكيا، الشتاء طويل ومثلج، وغالباً ما تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، ما يجعل اللجوء إلى وسائل تدفئة مكلفة وكثيفة الانبعاثات الكربونية أمراً ضرورياً.

واليوم، مع تزايد التحديات التي يفرضها تغيّر المناخ، قد ينطوي دعاء ياماتش على حكمة أكبر ممّا يبدو للوهلة الأولى.

ظلّت الملاجئ التي حفرها البشر تحت الأرض في أنحاء المنطقة بعيدة عن اهتمام الباحثين حتى سبعينيات القرن الماضي، بعدما اكتُشفت ديرينكويو بالمصادفة عام 1963. فقد هدم أحد السكان المحليين جداراً أثناء تجديد منزله، فكشف عن متاهة من الأنفاق الممتدة كشبكة تحت المنطقة. ولم يكتشف ديرينكويو فحسب، بل فهم أخيراً كيف تمكّن عدد من دجاجاته من الهرب على مرّ السنوات.

وفي منطقة تزخر بكهوف واسعة على نحو لافت تحت الأرض، تتميّز ديرينكويو بحجمها.

وتختلف التقديرات بشأن عدد مستوياتها وعمقها: فبعض المصادر يشير إلى ما بين ستة واثني عشر مستوى، فيما يقول بعضها الآخر إنها تصل إلى 18 مستوى، بعمق يبلغ 85 متراً. وتمتد ديرينكويو على مسافة 2.5 كيلومتر، وكانت قادرة على إيواء ما يصل إلى 20 ألف شخص، وتضمّ نحو 53 بئراً للمياه وفتحة للتهوية.

ولعلّ الراحة الحرارية التي توفّرها طوال العام كانت إحدى المزايا القليلة لتلك الأشهر الصيفية الخطرة التي قضاها السكان مختبئين من المُغيرين. ومع أن أنفاقها لا تُستخدم اليوم ملجأً مناخياً، فإن مساحات تحت الأرض في أماكن أخرى قد تكون مثالية لهذا الغرض.

مخطّطات عمرانية تحت الأرض

يقول فرانشيسكو لا فينيا، الباحث في المعهد الإيطالي لحماية البيئة والبحوث "إيسبرا"، ورئيس فريق خبراء الجيولوجيا الحضرية في رابطة هيئات المسح الجيولوجي الأوروبية: "اعتدنا عموماً توسيع مدننا عمودياً فوق سطح الأرض. لكنني أعتقد أننا بحاجة إلى البدء بالتفكير في باطن الأرض بوصفه مورداً، ولعلّ ذلك يتطلّب بعض التغيير الثقافي".

ويساعد لا فينيا وزملاؤه في المعهد مدينة روما على القيام بذلك تحديداً، من خلال رسم خرائط للمساحات الموجودة تحت العاصمة الإيطالية، أملاً في تحديد ما يمكن تحويله منها إلى ملاجئ مناخية. وينطوي مقترحهم على إعادة تعريف المساحات التي نعدّها صالحة للعيش، تماماً كما فعل سكان ديرينكويو، التي وصفها لا فينيا بأنها "محطة مفصلية" في تاريخ المستوطنات تحت الأرض.

وحتى الآن، أحصى المشروع أكثر من سبعة آلاف موقع وتشكيل تحت الأرض في أنحاء المدينة، من المحاجر وسراديب الدفن إلى أنفاق المياه والحجرات القديمة تحت الأرض، موزّعة على مساحة تقارب 350 كيلومتراً مربعاً تحت روما. ويقول لا فينيا: "من المهم رسم خرائط دقيقة لهذه الفراغات، وأن تُدرجها إدارة المدينة ضمن مخطّطها العمراني العام".

وكانت هلسنكي رائدة في وضع أول مخطّط من هذا النوع، إذ تستمرّ الحياة الحضرية فيها تحت الأرض أيضاً، حيث تنتشر الملاعب والمساحات الفنية والمسابح ومتحف وكنيسة، على امتداد 200 كيلومتر. وكما في كابادوكيا، بُنيت معظم هذه المساحات في البداية لأغراض دفاعية، خلال الحرب العالمية الثانية وبعدها، في تذكير بأن البنية التحتية التي تُنشأ لمواجهة أزمة قد تُستخدم أيضاً في مواجهة الأزمة التالية.

لكن الرغبة في الحفر تحت الأرض تنشأ أحياناً من دون تخطيط رسمي. ففي بلدة كوبر بيدي الأسترالية، المعروفة بتعدين الأوبال، أدرك السكان أن حفر مساكن في الصخور اللينة سيحميهم من الأحوال الجوية القاسية، ويقلّص نفقاتهم على الطاقة بدرجة كبيرة.

يقول لا فينيا إن تحويل المساحات تحت الأرض إلى ملاجئ مناخية وفتحها للجمهور يتطلّب سلسلة من الإجراءات. فهذه المساحات متنوّعة، من المحاجر وسراديب الدفن القديمة إلى الملاجئ الحربية الأحدث بناءً.

وفي حالة الملاجئ الحربية، يكون العمل المطلوب أقلّ، إذ تحتاج المدن أساساً إلى التأكّد من سلامة الخرسانة وكفاءة التهوية. لكن الأمر يصبح أكثر تعقيداً في المحاجر وسراديب الدفن، أو في أماكن مثل ملاجئ كابادوكيا تحت الأرض، حيث تكون المنشآت محفورة مباشرة في الصخر.

وتُظهر كهوف كابادوكيا وأنفاقها أيضاً اثنين من أبرز التحديات المُلحّة التي تواجه أي ملجأ واسع تحت الأرض: خطر الانهيار، وتوفير التهوية الكافية.

وتقع كابادوكيا على منطقة صدع "إجمش"، الممتدة لأكثر من 64 كيلومتراً عبر المنطقة. ومع أن منطقة الصدع هذه تحديداً لم تشهد زلزالاً خلال السنوات السبعة عشر ألفاً الماضية، فإن تركيا بلد معرّض للزلازل، وتثير هذه الكوارث مخاوف واسعة.

ويقول ياماتش: "تشكّلت كابادوكيا بفعل البراكين والتعرية. والآن، تتسبّب هذه العوامل نفسها أيضاً في تآكلها شيئاً فشيئاً"، محذّراً من أن خطر الانهيار حقيقي ومستمر. ويؤكّد لا فينيا هذا الخطر، مضيفاً أن ذلك هو تحديداً ما يجعل من الضروري أن يقيّم المختصّون البنية، وألّا يقرّوا صلاحيتها للاستخدام الآمن إلا عند التأكّد من خلوّها من مؤشّرات عدم الاستقرار.

أما المسألة الثانية فهي التهوية. تشتهر ديرينكويو بنظام تهويتها المثير للإعجاب، لكن التقنيات الحديثة تستطيع تحسين تدفّق الهواء.

وتتيح هذه الأنظمة طرد الهواء الراكد وإدخال هواء نقي من الخارج، باستخدام تجهيزات مثل المراوح وقنوات التهوية وأجهزة مراقبة جودة الهواء. وهذه هي الطريقة التي تضمن بها ملاجئ هلسنكي تحت الأرض جودة الهواء، إذ بات بإمكان ملاجئها إيواء ما يصل إلى ستة آلاف شخص بأمان، حتى إذا اضطُرّت إلى إغلاق أبوابها بإحكام في حال وقوع هجوم.

تغيير في النظرة

يقول ياماتش إن معظم المساكن الكهفية الخالية في كابادوكيا تُستخدم اليوم لتخزين البطاطا والليمون. فقد أصبح تأجير المنشآت المحفورة في الصخور بوصفها مخازن باردة مصدراً للدخل في المنطقة. فبلدة أورتاحصار، مثلاً، التي يزيد عدد سكانها بقليل على ثلاثة آلاف نسمة، تؤجّر نحو ألف كهف، يمكنها استيعاب ما يصل إلى خمسة ملايين صندوق من الحمضيات.

لكن ياماتش يوافق على أن هذه الكهوف قد تكون مثالية أيضاً لأشخاص تهدّدهم فصول صيف تزداد حرارة. ويقول: "بدلاً من شراء منزل أضطر فيه إلى تشغيل المكيّف في كل غرفة، أفضّل بكثير العيش براحة في منزل محفور في الصخر".

وهذا التحوّل، من اعتبار هذه المساحات أمراً ثانوياً إلى عدّها بنية تحتية لمواجهة تغيّر المناخ، هو ما يسعى باحثون مثل لا فينيا إلى إدراجه رسمياً ضمن أطر التخطيط العمراني. وكما أثبتت مدن كابادوكيا القديمة تحت الأرض على مدى قرون، فإن الحلول الهندسية موجودة بالفعل. وما ينقصنا هو الاستعداد للنظر إلى أسفل.