خبرني - قال التحالف الذي تقوده السعودية الخميس إنه تعامل مع تهديد صاروخي أطلقته حركة أنصار الله "الحوثية" في اليمن المدعومة إيران باتجاه الرياض، وذلك بعد سماع دوي مرتفع في العاصمة وسط تصاعد الأعمال القتالية.

وذكر التحالف أن التقييم الأولي يشير لسقوط حطام ووقوع أضرار مادية يجري حصرها.

من جانبها، ذكرت وكالة سبأ اليمنية التابعة للحركة في ساعة مبكرة من صباح الخميس أن طائرات سعودية شنت غارات جوية على العاصمة صنعاء، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأشار التحالف بقيادة السعودية أيضاً إلى أنه اعترض ودمر صاروخ كروز أطلقته الحركة باتجاه المنطقة الجنوبية.

ولم يصدر تأكيد فوري من جانب السلطات السعودية أو من الحركة اليمنية.

قبل ذلك تبنت حركة أنصار الله ليل الأربعاء إطلاق صواريخ نحو الرياض.

وقال المتحدث العسكري باسم الحركة يحيى سريع عبر إكس إن قواتهم استهدفت "مطار خالد الدولي والمركز المالي في عاصمة العدو السعودي الرياض وذلك بعدد كبير من الصواريخ المجنحة".

وأعلن التحالف في وقت سابق اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين إحداهما في منطقة الرياض والأخرى في المنطقة الجنوبية.