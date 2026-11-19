خبرني - وقعت وزارة المياه والري وتحالف شركتي ميريديام وسويز، الخميس، اتفاقية مشروع الناقل الوطني للمياه، البالغة كلفته الإجمالية نحو 6.6 مليار دولار، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان، على هامش أعمال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي في منطقة البحر الميت.

ووقع الاتفاقية وزير المياه والري رائد أبو السعود، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ميريديام تييري ديو، في إطار جهود المملكة لتعزيز أمنها المائي على المدى الطويل وتنويع مصادر المياه ورفع كفاءة التزويد المائي.

ويأتي توقيع الاتفاقية غداة وضع سمو الأمير فيصل بن الحسين، مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، حجر الأساس للمشروع في العقبة، الأربعاء، إيذانا ببدء تنفيذ أحد أكبر المشاريع الاستراتيجية في تاريخ المملكة.

ويتولى تحالف شركتي ميريديام وسويز تطوير المشروع، إذ تتولى ميريديام دور المطور والراعي الرئيسي للمشروع، فيما تتولى سويز دور الشريك الفني والتشغيلي.

تمويل المشروع

وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع نحو 4.68 مليار دينار (6.6 مليار دولار)، فيما تبلغ قيمة اتفاقيات قروض الشركة المنفذة للمشروع المدرجة في وثائق المؤتمر 3.413 مليار دولار، بمشاركة مؤسسات تمويل دولية وإقليمية ومحلية.

وتشمل التمويلات 475 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و400 مليون دولار من بنك الاستثمار الأوروبي، و375 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية، و250 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، و220 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر.

وتشمل التمويلات كذلك 150 مليون دولار من مؤسسة بروباركو الفرنسية، و150 مليون دولار من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، و135 مليون دولار من المؤسسة الإيطالية للودائع والقروض، و65 مليون دولار من صندوق أوبك للتنمية الدولية، و40 مليون دولار من المؤسسة الألمانية للاستثمار والتنمية.

كما يشارك في تمويل المشروع تحالف البنوك الأردنية بقيادة بنك الإسكان للتجارة والتمويل، وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، إلى جانب جهات تمويلية أخرى.

وتتضمن أعمال المؤتمر اتفاقيات وإعلانات بشأن تمويلات ومنح ومبادلات ديون بقيمة 381 مليون يورو، لدعم مشروع الناقل الوطني وجاهزية البنية التحتية المرتبطة به.

300 مليون متر مكعب من المياه سنويا

ويهدف المشروع إلى توفير 300 مليون متر مكعب سنويا من مياه الشرب المحلاة من خليج العقبة، بما يلبي نحو 40% من احتياجات المملكة من مياه الشرب، فيما يتوقع بدء ضخ المياه بحلول نهاية عام 2030.

وتتضمن البنية التحتية للمشروع خطا لنقل المياه من العقبة إلى عمّان بطول يقارب 417 كيلومترا، وأنظمة ضخ لإيصال المياه إلى ارتفاعات تصل إلى 1100 متر فوق مستوى سطح البحر.

كما يتضمن المشروع مرافق لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة تقارب 300 ميغاواط، لتغطية نحو 30% من احتياجات المشروع من الكهرباء.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في رفع حصة الفرد السنوية من المياه من 60 إلى 110 أمتار مكعبة، وزيادة عدد أيام التزويد بالمياه من يوم واحد إلى 3 أيام أسبوعيا في مختلف محافظات المملكة.

وينفذ المشروع وفق نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، بحيث تؤول ملكيته بالكامل إلى الحكومة الأردنية بعد مرور 26 عاما من بدء التشغيل.