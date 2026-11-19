خبرني - داهمت كوادر الرقابة والتفتيش المختصة في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع وزارة الصحة، مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية، ومرتبات الأمن العام، الإدارة الملكية لحماية البيئة، شقة سكنية في العاصمة عمّان، استُخدمت كعيادة تجميل غير مرخصة لممارسة إجراءات طبية تجميلية بصورة غير قانونية.

وأوضحت المؤسسة، في بيان صحفي، أن العملية الرقابية أسفرت عن ضبط صاحبة العلاقة التي تتولى إدارة عيادة التجميل غير المرخصة، واستقطاب المراجعين وتنظيم المواعيد عبر صفحة إلكترونية لإجراء تدخلات طبية تجميلية داخل الشقة السكنية، حيث جرى ضبطها أثناء ممارستها إجراءات طبية تجميلية، دون أن تكون حاصلة على المؤهل الطبي والترخيص القانوني اللازمين لممارسة مهنة الطب.

وكشفت المؤسسة أن عمليات التفتيش الأصولي، أسفرت عن ضبط 312 حقنة تجميلية، شملت 200 حقنة فيلر مهربة وغير مجازة للتداول، و100 حقنة ميزوثيرابي، و12 حقنة بوتوكس يُشتبه بأنها مزورة، إلى جانب 200 عبوة من المكملات الغذائية.

ونوهت المؤسسة أن استغلال شقة سكنية لممارسة نشاط طبي غير مشروع، واستقطاب المرضى عبر المنصات الإلكترونية لإجراء تدخلات تجميلية باستخدام مستحضرات مخالفة وعلى أيدي أشخاص غير مؤهلين، يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين وسلامتهم.

وأكدت المؤسسة استمرار حملاتها الرقابية المشتركة لتتبع الممارسات الطبية غير المشروعة، ومنع تداول المستحضرات المهربة والمزورة وغير المجازة، والتصدي للأنشطة الطبية التي تُمارس خارج المنشآت الصحية المرخصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفق الأصول.