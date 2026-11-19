خبرني - صافح الرئيس الأميركي دونالد ترمب نظيره الروسي فلاديمير بوتين بحرارة قبل لقاء ثنائي جمع بينهما على هامش اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في شنجن، جنوب الصين. وقال ترامب قبيل الاجتماع الذي استمر ساعة، اليوم الخميس إنه يتطلع إلى هذا اللقاء.

كما أضاف أن اللقاء مع بوتين يمكن أن يتمخض عن الكثير من الأمور الرائعة. وقال ترمب لبوتين "تربطنا علاقة رائعة منذ سنوات.. ونعرف بعضنا البعض منذ وقت طويل، وأعتقد أن الكثير من الأمور الرائعة يمكن أن تنبثق عن هذا اللقاء، أو على الأقل أن تبدأ من خلاله".

إلا أن أيا من الرئيسين لم يدل بأي تعليق بعد انتهاء اللقائ الثنائي بينهما، والذي حضره وزير الخارجية الأميركي ماركون روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيراه الأميركي والروسي انضموا بوقت سابق اليوم إلى الصورة التذكارية لقادة منتدى (أبيك)، قبيل قمة مرتقبة تجمع قادة الدول الثلاث. ووقف شي وترمب وبوتين في وسط الصورة التذكارية التي التُقطت خلال انعقاد المنتدى في مدينة شنجن بجنوب الصين، وشارك فيها أيضا عدد من القادة من بينهم رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي.

"تقاسم جديد للنفوذ"

يشار إلى أن تلك القمة الثلاثية المرتقبة أثارت مخاوف من أن يسعى القادة الثلاثة إلى تقاسم جديد للنفوذ، عبر اتخاذ قرارات قد تكون على سبيل المثال، مرتبطة بمصير أوكرانيا دون التشاور مع كييف أو أوروبا.



فيما كشف الكرملين، أمس الأربعاء، أن اللقاء المقرّر عقده عند الساعة 14,30 (06,30 بتوقيت غرينتش) لن يمتد لأكثر من ساعة، وسيتطرق إلى السلاح النووي والحرب ضد إيران فضلا عن القضية الأوكرانية.

في حين ألمحت واشنطن بداية إلى أن الحرب في أوكرانيا لن تكون على جدول الأعمال، قبل أن يؤكد ترمب بنفسه لاحقا أنها ستكون أحد مواضيع النقاش.

بينما اكتفت الصين بالقول إن القادة الثلاثة سيجرون مناقشات بشأن "السلام العالمي" خلال اللقاء الثلاثي، إضافة إلى "تعزيز الاستقرار الاستراتيجي في العلاقات بين القوى الكبرى"، معتبرة أن اللقاء "سيحمل أهمية تاريخية".