خبرني - تتزايد مؤشرات التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، مع تحركات إسرائيلية لدفع واشنطن إلى شن ضربات جديدة على طهران، وتبادل الهجمات بين الجانبين في الخليج ومضيق هرمز، بالتزامن مع استمرار جهود الوساطة القطرية والعمانية لتجنب عودة الحرب الشاملة.

ونقلت رويترز عن مصدرين مطلعين أن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي رومان جوفمان ضغط خلال زيارة إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي على مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدعم ضربات أميركية إسرائيلية مشتركة ضد إيران، وقدم لهم معلومات استخبارية إسرائيلية تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.

وأضافت الوكالة أن جوفمان التقى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية جون راتكليف في واشنطن، كما توجه إلى ميامي للقاء المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، فيما أجرى الوزير الإسرائيلي السابق رون ديرمر اتصالات مماثلة مع مسؤولين أميركيين.

وبحسب المصادر، يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إقناع ترامب بشن هجوم جديد، وسط اعتقاد إسرائيلي بأن فرصة تنفيذ الضربة تضيق، ومخاوف من أن تبدأ الولايات المتحدة تقليص انتشارها العسكري الكبير في المنطقة قبل نهاية العام.

لكن الموقف الأميركي لا يشير إلى قرار محسوم باستئناف العمليات العسكرية؛ إذ نقلت رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض أن حملة الضغوط الاقتصادية الأميركية تلحق أضرارا كبيرة بإيران، وأن واشنطن لا ترى حاجة إلى عمليات قتالية كبرى في الوقت الراهن، مع احتفاظ الرئيس الأميركي بكل الخيارات لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وأشارت الوكالة إلى أن ترامب أبدى خلال الأسابيع الأخيرة مواقف متباينة بين التهديد بتصعيد الضربات والتوجه نحو إنهاء المواجهة، فيما قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إن واشنطن لا تريد الانخراط في حرب طويلة، من دون تحديد موعد لإنهاء مشاركتها.

تبادل الضربات واتساع المواجهة

ميدانيا، قصفت طائرات أميركية الثلاثاء موقعا لإطلاق الصواريخ تابعا للحرس الثوري الإيراني في جزيرة قشم بمضيق هرمز، وفق مسؤول عسكري أميركي نقلت عنه رويترز، قال إن الضربة جاءت ردا على هجمات إيرانية استهدفت أفرادا ومنشآت أميركية.

وفي المقابل، قالت إيران الأربعاء إنها استهدفت مواقع أميركية للطائرات المسيّرة والصواريخ في قاعدة علي السالم بالكويت، في أول هجوم تعلنه على هذا البلد منذ أيلول، فيما أعلنت البحرين اعتراض هجمات جوية إيرانية للمرة الثالثة خلال أسبوع.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن استهداف منظومة رادار أميركية في البحرين، بينما قالت الكويت إن دفاعاتها الجوية تصدت لطائرات مسيّرة معادية، واحتفظت بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها ومنشآتها الحيوية.

وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، حذر القائد العام للجيش الإيراني أمير حاتمي من أن رد بلاده على أي هجوم جديد سيكون أقوى وأشد، ومن دون قيود جغرافية، في تهديد يعكس مخاوف من اتساع نطاق المواجهة.

هرمز والوساطة ومخاوف اتساع الحرب

وتتزامن التطورات العسكرية مع اضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز، بعدما أعلنت طهران إغلاقه وفرضت واشنطن حصارا بحريا على إيران، ما أدى إلى تعطيل شحنات النفط والغاز وارتفاع أسعار الطاقة عالميا.

وزادت الهجمات على السفن من المخاوف بشأن إمدادات الطاقة؛ إذ أعلنت شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" الإماراتية فقدان أحد أفراد طاقم إحدى سفنها وإصابة 11 آخرين في هجوم وقع الثلاثاء في المضيق، كما أُخلي طاقم ناقلة غاز بترولي مسال قبالة سواحل خصب العمانية.

وفي المسار الدبلوماسي، عقد مسؤولون قطريون وإيرانيون محادثات الثلاثاء بهدف تقريب وجهات النظر وتقليص الفجوات بين المقترحات المطروحة لإنهاء المواجهة، بالتزامن مع تحركات عمانية للوساطة بين واشنطن وطهران.

ونقلت رويترز عن مصادر أن قادة خليجيين طلبوا من ترامب عدم مهاجمة إيران، خشية أن تنفذ طهران تهديداتها باستهداف دول الخليج ردا على أي ضربات جديدة.

وتعكس هذه التطورات صعوبة احتواء المواجهة، في وقت تتعارض فيه الضغوط الإسرائيلية لاستئناف العمليات العسكرية مع توجه أميركي معلن لتجنب حرب طويلة، بينما تواصل طهران توسيع نطاق ردودها لتشمل مواقع عسكرية وممرات ملاحية في المنطقة.