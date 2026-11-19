خبرني - أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس، بتلقي بلاغ متأخر عن تعرض ناقلة نفط لمقذوف مجهول أصاب غرفة المحركات، على بعد نحو 6 أميال بحرية شمال خصب في سلطنة عمان، أثناء عبورها مضيق هرمز باتجاه الخارج.

وقالت الهيئة، في تحذير ملاحي، إن الحادث وقع الأربعاء 18 تشرين الثاني عند الساعة 16:45 بالتوقيت العالمي، مشيرة إلى أن جميع أفراد الطاقم بخير ولم تسجل إصابات بينهم.

وأضافت أن حجم الأضرار التي لحقت بالناقلة والتأثير البيئي المحتمل للحادث لا يزالان غير معروفين، فيما تتابع السلطات المحلية التحقيق في الواقعة.

ودعت الهيئة السفن المارة في المنطقة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

سأتعامل مع التمييز بين يوم النشر وتاريخ وقوع الحدث بوصفه تدقيقا أساسيا في كل خبر، ولن أخلط بينهما مجددا.