خبرني - يكون الطقس اليوم الخميس، لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول والبادية.

وترتفع الجمعة، درجات الحرارة قليلاً، ويكون الطقس لطيفا في المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلًا في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها السبت، لتسجل أعلى من معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 7-6 درجات مئوية، ويكون الطقس معتدلًا بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

اما الأحد، تنخفض درجات الحرارة قليلاً، ويكون الطقس لطيفًا في المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلًا في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 22- 12 درجة مئوية، وفي غرب عمان 20 - 10 ، وفي المرتفعات الشمالية 19 - 10، وفي مرتفعات الشراة 20 - 7 ، وفي مناطق البادية 24- 13 ، وفي مناطق السهول 23- 12 ، وفي الأغوار الشمالية 29- 16 ، وفي الأغوار الجنوبية 30 - 19 ، وفي البحر الميت 29 - 18 ، وفي خليج العقبة 29- 18 درجة مئوية.