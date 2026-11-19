خبرني - تنطلق اليوم الخميس، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت أعمال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026، برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، وبمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وبحضور مسؤولين ومستثمرين وممثلي شركات ومؤسسات تمويل محلية ودولية، لبحث فرص الاستثمار وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.

ويطرح المؤتمر 41 فرصة ومشروعا استثماريا تقدر قيمتها بقرابة 15 مليار دولار، في قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة والمياه والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والصناعات عالية القيمة، بهدف استقطاب استثمارات نوعية وتحويل المشاريع المطروحة إلى فرص قابلة للتمويل والتنفيذ.

ويشارك في المؤتمر 1149 شخصا من 51 دولة، بينهم 790 مشاركا أجنبيا ونحو 318 شركة، إلى جانب مسؤولين حكوميين وقادة أعمال ومستثمرين وممثلين عن مؤسسات مالية وتنموية أردنية وأوروبية ودولية. ويتضمن البرنامج 16 جلسة متخصصة تتناول خمسة محاور رئيسية هي التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، ومستقبل الطاقة، والصناعات عالية القيمة، والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والأمن المائي.

وتأتي أعمال المؤتمر الرسمية بعد يوم من الفعاليات التحضيرية التي شهدت طاولات مستديرة ونقاشات فنية ولقاءات ثنائية بين المستثمرين والجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل، لبحث فرص التعاون في قطاعات الطاقة والنقل والصناعة والتكنولوجيا والمياه، فيما تركز جلسات اليوم الأول على التشبيك ومناقشة المشاريع، على أن يشهد اليوم الرسمي عرض الفرص والإعلانات المرتبطة بالشراكة الأردنية الأوروبية.

الطاقة والتعدين

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة إن الأردن يتطلع إلى تحويل الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي إلى استثمارات فعلية، بما يدعم أمن التزود بالطاقة ويزيد الاعتماد على المصادر المحلية، مشيرا إلى أن المملكة ستعرض مشاريع في الطاقة الشمسية والرياح وتخزين الكهرباء بالبطاريات وضخ المياه، إضافة إلى الغاز الطبيعي، استنادا إلى الاستكشافات في حقل الريشة.

وتشمل المشاريع المطروحة محطة للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاواط، ومشروع طاقة رياح بقدرة 100 ميغاواط، ومشروعا لتخزين الكهرباء بالبطاريات بقدرة 100 ميغاواط لمدة أربع ساعات، إضافة إلى مشروع للتخزين المائي وإنتاج الكهرباء في منطقة سد الموجب بقدرة 450 ميغاواط لمدة سبع ساعات.

وفي قطاع الغاز، تبرز فرص الاستثمار في خط لنقل الغاز من حقل الريشة وربطه بخط الغاز العربي، إلى جانب شبكات توزيع الغاز في عمّان والزرقاء. كما تشمل الفرص تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر، فيما حددت منطقة العقبة مركزا لإنتاجه.

وفي التعدين، أشار الخرابشة إلى توجه الأردن لتوسيع الاستثمار في العناصر الحرجة التي يحتاجها العالم خلال مرحلة التحول في قطاع الطاقة، ومنها النحاس والليثيوم والعناصر الأرضية النادرة، إلى جانب السعي للانتقال من استخراج المواد الخام إلى التصنيع وإنتاج مواد ذات قيمة مضافة. وقال إن لقاءات المؤتمر ستبحث بناء شراكات بين الشركات الأردنية ونظيراتها الأوروبية.

مشاريع صناعية واتفاقيات في الاقتصاد الرقمي

وفي قطاع التكنولوجيا، أعلن وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات أن الخميس سيشهد الإعلان عن مجموعة من الاتفاقيات والإعلانات الكبيرة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، من شأنها إحداث أثر في مستقبل الاقتصاد الرقمي الأردني.

وقال سميرات لـ"المملكة" إن الأردن يمتلك فرصا استثمارية كبيرة أمام القطاع الخاص، خصوصا في تقنيات المستقبل والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، مشيرا إلى أن 27% من الشركات الناشئة التي حصلت على تمويل في المنطقة جاءت من الأردن، رغم أن المملكة تمثل نحو 3% من سكان العالم العربي.

وفي الصناعات عالية القيمة، تتضمن الفرص إنشاء مصنع لتجميع السيارات الكهربائية بطاقة مستهدفة تصل إلى 15 ألف سيارة سنويا، إلى جانب مشاريع لتصنيع مكونات السيارات والمواد الدوائية الفعالة والأدوية الحيوية والمعدات الطبية، بهدف نقل التكنولوجيا وتعزيز القيمة المضافة والصادرات.

أما في النقل والخدمات اللوجستية، فتشمل المشاريع شبكة السكك الحديدية الوطنية، وميناء العقبة–معان البري، ومراكز لوجستية في الماضونة والمفرق، وتوسعة مركز حدود جابر، إلى جانب مشروع قطار خفيف بطول 37 كيلومترا يربط منطقة المحطة في عمّان بمطار الملكة علياء الدولي.

وفي إطار الشراكات الصناعية، شهدت الفعاليات التحضيرية توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية "جيدكو" والاتحاد الألماني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين. كما وقع الخرابشة خطة عمل الشراكة الأردنية الألمانية في مجال الطاقة لعام 2027، التي تشمل التعاون في كفاءة الطاقة وتطوير شبكات الكهرباء.

تمويل أوروبي وشراكات استثمارية

وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن بيير كريستوف تشاتزيسافاس إن مؤسسات التمويل الأوروبية ستعمل على تسهيل تنفيذ المشاريع من خلال أدوات تشمل الضمانات والقروض الميسرة والمنح الاستثمارية، في توجه لتعزيز دور الاستثمارين العام والخاص في الشراكة مع الأردن.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر توقيع الشريحة الثانية من المساعدة المالية الكلية الأوروبية للأردن بقيمة 500 مليون يورو، ضمن حزمة الشراكة المالية والاستثمارية البالغة 3 مليارات يورو للفترة 2025-2027، فيما صرف الاتحاد 400 مليون يورو من الشريحة الأولى.

وقال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني إن المؤتمر يعكس الثقة الدولية والأوروبية بالأردن، ويستهدف ترجمة العلاقات السياسية والاقتصادية إلى مشاريع وشراكات عملية. فيما أكد وزير الاستثمار طارق أبو غزالة أن طرح المشاريع يهدف إلى تعزيز قدرة المملكة على استقطاب استثمارات طويلة الأمد وتحويل الفرص إلى مشاريع قابلة للتنفيذ تسهم في النمو وتوفير فرص العمل.

ويأتي المؤتمر في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، ومساعي المملكة لتعزيز موقعها وجهة للاستثمار، وتوسيع قاعدة الإنتاج والصادرات، واستقطاب مشاريع توفر فرص العمل وتنقل التكنولوجيا والخبرات.