خبرني - شرع القضاء التونسي يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، في محاكمة عراف شهير وذلك على خلفية اتهامه في جرائم تتعلق بتبييض الأموال والتحايل وممارسة الطب دون رخصة.

وتأتي محاكمة المتهم "كمال المغربي" استكمالا للأبحاث والتحقيقات القضائية التي انطلقت منذ أكتوبر 2024 بعد أن اذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بالعراف وفتح بحث تحقيقي ضده.

كما صدرت بحق المتهم بطاقة إيداع بالسجن من أجل الأفعال المنسوبة إليه والشبهات المالية التي حامت حول نشاطه.

ووفق ملف القضية، فقد تردد على "العراف" عدة مشاهير من أوساط مختلفة، كما تردد عليه رجال أعمال وعشرات المواطنين للمداواة والعلاج بعد أن أوهمهم بقدرته الفائقة على مداواتهم وإزالة السحر ليجمع أموالا طائلة من نشاطه حسب الأبحاث.

هذا، وكانت وسائل إعلام تونسية قد أفادت في أكتوبر 2024 بأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس أذنت بالاحتفاظ بالعراف "كمال المغربي" وذلك من أجل شبهات تتعلق بتبييض الأموال والتهرب الضريبي وممارسة الشعوذة.