خبرني - قال مصدر مشارك في الجهود الدبلوماسية بين واشنطن وطهران إن قادة خليجيين تحدثوا إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وطلبوا منه عدم شن هجوم على إيران لتفادي رد انتقامي من طهران.

وقالت المصدر إن قادة الخليج طلبوا من ترمب عدم مهاجمة أيران خشية أن تنفذ طهران تهديداتها بمهاجمة دول الخليج العربية ردا على أي ضربة، بحسبما نقلته وكالة رويترز.

وتحدث المصدر، كما تحدثت المصادر الأخرى التي استندت إليها الوكالة، بشرط عدم الكشف عن هويته لعدم تفويضه بالحديث علنا.

ولم يحدد التقرير أسماء القادة الخليجيين الذين أجروا هذه الاتصالات، ولا تواريخها.

يأتي ذلك في وقت قالت فيه مصادر مطلعة لرويترز إن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، رومان غوفمان، دعا خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى شن ضربات أمريكية إسرائيلية مشتركة على إيران. والتقى غوفمان مسؤولين في إدارة ترمب ، بينهم مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، وعرض عليهم معلومات استخباراتية إسرائيلية عن إيران.

وكان ترمب قد أعلن في التاسع من نوفمبر أنه سيمتنع عن توجيه ضربات إلى إيران، بعد لقائه رئيس وزراء قطر، التي تتوسط في محادثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران تهدف إلى تجنب العودة إلى حرب شاملة.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن ترمب يرى أن حملة الضغط الاقتصادي على إيران "مدمرة" إلى حد لا يستدعي "عمليات قتالية كبرى"، لكنه شدد على أن جميع الخيارات مطروحة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.