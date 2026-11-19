خبرني - أعلن الإسباني خوان ماتا، لاعب تشلسي ومانشستر يونايتد وفالنسيا السابق، اعتزاله كرة القدم عن عمر 38 عاما، منهيا مسيرة كروية امتدت 23 عاما، بعدما ظل دون ناد منذ رحيله عن ملبورن فيكتوري الأسترالي في يوليو/تموز الماضي.

واختار ماتا الإعلان عن اعتزاله عبر مقطع فيديو مدته 50 ثانية نشره على مواقع التواصل، ظهر فيه جالسا داخل غرفة تبديل الملابس يتأمل حذاءه الرياضي، قبل أن يعلّقه على إحدى الشماعات مبتسما، وأرفق المقطع برسالة وداعية قال فيها "أحيانا يكون الحب هو أن تترك الأشياء ترحل. شكرا لك يا كرة القدم".

شغف البدايات وفلسفة اللعبة

وفي بيان مطوّل نشره عبر موقعه الرسمي، استعاد ماتا ذكريات مسيرته الكروية منذ انطلاقها عام 2003، مشيرا إلى أن شغفه باللعبة ومتعة ممارستها كانا وراء استمراره طوال هذه السنوات.

وقال ماتا "كنت أستيقظ كل صباح متطلعا إلى التدريبات وخوض المباريات، سواء على ملاعب عريقة مثل أولد ترافورد وستامفورد بريدج وميستايا، أو في بداياتي مع نادي خوفنتود إستاديو، حيث كان الملعب يتحول إلى بركة من الوحل كل شتاء".

وأوضح اللاعب الإسباني أن نظرته إلى كرة القدم تبدّلت مع تقدمه في العمر وتنقله بين بلدان وثقافات مختلفة، مضيفا "أدركت أن كرة القدم تتجاوز مجرد ركل الكرة، فهي تملك القدرة على تغيير حياة الناس. قد أتوقف عن اللعب على المستوى الاحترافي، لكنني لن أتوقف أبدا عن كوني لاعب كرة قدم".

محطات ذهبية وأرقام بارزة

تدرج ماتا في الفئات السنية لأكاديميتي ريال أوفييدو وريال مدريد، قبل أن يسطع نجمه في الملاعب الأوروبية بقميص فالنسيا، ومنه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز حيث رسخ مكانته كأحد أبرز لاعبي الوسط الهجومي مع تشلسي ومانشستر يونايتد، مسجلا 52 هدفا ومقدما 56 تمريرة حاسمة خلال 278 مباراة في البريميرليغ.

وفي ختام مشواره، خاض ماتا تجارب احترافية متنوعة شملت غلطة سراي التركي وفيسيل كوبي الياباني، وصولا إلى محطته الأخيرة في الدوري الأسترالي لمدة عامين مع ناديي ويسترن سيدني وملبورن فيكتوري.

وعلى صعيد الألقاب، يزخر سجل ماتا بإنجازات كبرى أبرزها: