خبرني - قرر تركيان الزواج مجددا بعد مرور نحو 20 عاما على انفصالهما، واللافت في الأمر أن الزوج محمد يبلغ من العمر 92 عاما، في حين تبلغ الزوجة أمينة 93 عاما.

وبعد أن قررا العودة إلى عش الزوجية مجددا بعد سنوات طويلة من الانفصال، تقدم الزوجان بطلب إلى بلدية أونيه، التابعة لولاية أوردو شمالي تركيا، لإتمام إجراءات الزواج.

وبناء على الطلب، بدأت البلدية الإجراءات اللازمة وتجهيز واستكمال المعاملات الرسمية، قبل تنظيم حفل عقد القِران في حديقة مكتب تسجيل الزيجات التابع للبلدية.

ورتبت البلدية نقل العروسين من منزلهما لاستكمال الإجراءات الرسمية، بما فيها التصوير الفوتوغرافي وتقديم طلب الزواج والحصول على التقارير الطبية المطلوبة.

وتولى رئيس البلدية عقد قران الزوجين، فيما شهد على الزواج والي المنطقة ومسؤولة الحي الذي يسكن فيه العروسان.

وقال رئيس البلدية إن الجميع يشاركون اليوم في ذكرى لا تُنسى، مشيرا إلى أن أمينة ومحمد جمعتهما حياة مشتركة امتدت نحو نصف قرن. وبعد سنوات من الانفصال، قررا مجددا الجلوس أمام مأذون الزواج.

وأضاف أن الحياة قد تقود الناس أحيانا إلى طرق مختلفة، لكن قيمة الحب والذكريات والسنوات المشتركة لا تضيع أبدا، معربا عن أمله في أن يكون هذا الزواج مثالا جميلا على الوفاء واستئناف رحلة الحياة معا.