خبرني - رفض نادي نابولي الإيطالي عرضا أوليا بقيمة مليوني يورو تقدّم به نادي آيندهوفن الهولندي للتعاقد مع لاعب الوسط البلجيكي كيفن دي بروين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بحسب تقارير صحفية.

ويمثل العرض أول تحرك رسمي من النادي الهولندي لضم دي بروين، الذي تحوم الشكوك بشأن مستقبله مع نابولي، في ظل تراجع مستواه في الملاعب الإيطالية مقارنة بما يقدمه من أداء بقميص المنتخب البلجيكي.

دوافع عائلية

وتبرز الاعتبارات العائلية ضمن العوامل التي قد تدفع دي بروين إلى مغادرة إيطاليا، في ظل رغبة زوجته في العودة للعيش بالقرب من موطنهما في بلجيكا.

وكشفت ميشيل لاكروا، زوجة دي بروين، في تصريحات لمجلة "نينا" البلجيكية، أن الأسرة تفكر في الانتقال إلى منطقة ليمبورغ، الواقعة على جانبي الحدود البلجيكية الهولندية.

وتعزز هذه التطورات احتمالات رحيل دي بروين عن نابولي قبل انتهاء عقده في صيف 2027، في حين تشير التقارير إلى أن إدارة النادي لا تعتزم تفعيل بند تمديد عقده لعام إضافي، ما يرجّح أن يكون الموسم الجاري آخر عهده بالفريق الإيطالي، سواء رحل في يناير/كانون الثاني المقبل أو استمر حتى نهاية الموسم.

حسابات تحكم الصفقة

ورغم رفض نابولي العرض الأولي لضعف قيمته المالية، فإن إدارة النادي، برئاسة أوريليو دي لورينتيس ومديره الرياضي جيوفاني مانا، تدرس المكاسب المالية التي قد تجنيها من بيع دي بروين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ومن شأن رحيل اللاعب في يناير/كانون الثاني أن يوفر على خزينة النادي 7.5 ملايين يورو، بواقع 5 ملايين يورو من راتبه الصافي، و2.5 مليون يورو تمثل المبلغ المتبقي من مكافأة توقيعه.

وفي حال تقدّم آيندهوفن بعرض مالي مُحسّن، فقد تصل المكاسب المالية لنابولي من الصفقة إلى 10 ملايين يورو على الأقل، وهو مبلغ قد تستثمره الإدارة في تدعيم صفوف الفريق خلال الانتقالات الشتوية.

ويبقى راتب دي بروين المرتفع أبرز العقبات أمام إتمام الصفقة، التي يتوقف نجاحها على مدى استعداد اللاعب للتنازل عن جزء من راتبه مقابل العودة إلى الدوري الهولندي.

معضلة فنية أمام أليغري

ومن شأن رحيل دي بروين أن يضع مدرب نابولي، الإيطالي ماسيميليانو أليغري، أمام معضلة فنية، إذ يعوّل على النجم البلجيكي في قيادة خط الوسط متى كان جاهزا بدنيا.