خبرني - رغم انتشار حالات خروج وكلاء الذكاء الاصطناعي من مختلف الشركات عن السيطرة واختراقهم لمؤسسات أو شركات أخرى، تظل حادثة "هاغينغ فيس " في يوليو/تموز الماضي الأبرز والأشهر، وذلك لأن المنصة لم تكن تدرك في البداية أنها تتعرض للاختراق من قبل ذكاء اصطناعي دون تدخل بشري.

ويمكن القول إن حادثة "هاغينغ فيس " فتحت الباب خلفها لسيل من الحوادث والاكتشافات المتعلقة بأمن الذكاء الاصطناعي وسلامته وقدراته السيبرانية على إجراء الاختراقات حتى وإن لم يطلب منه ذلك.

ويبدو أن هذا الأمر دفع ولاية كاليفورنيا لرفع دعوى قضائية ضد شركة "أوبن إيه آي " متهمة إياها بتعريض الجمهور للخطر عبر الإخفاق في وضع ضمانات مناسبة على ذكائها الاصطناعي وفق تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز " .

وقالت الولاية في الدعوى المكونة من 31 صفحة ورُفعت أمام المحكمة العليا في سان فرانسيسكو، إن تراخي ضمانات أوبن إيه آي أدى إلى شن منتجاتها للذكاء الاصطناعي هجمات سيبرانية أثناء الاختبارات، بما في ذلك اختراق منصة "هاغينغ فيس ".

وأضافت أن سلوك الشركة تسبب في إزعاج عام وانتهك الحظر القانوني المفروض على السياسة التجارية غير العادلة أو الاحتيالية، مشيرة إلى أن إخفاق الشركة في تأمين ومراقبة النماذج متزايدة القوة أصبح يمثل خطرا على الجمهور يجب معالجته.

ولا تعد هذه القضية الأولى التي تواجهها شركة أوبن إيه آي في الساحات القانونية، ولكنها أول قضية معنية بحادثة الاختراق ضد "هاغينغ فيس "، وهو ما يفتح الباب أمام الشركات الأخرى التي تعرضت للاختراق لرفع دعاوى مماثلة.

تحرك في غياب اللوائح التنظيمية

ويقف المدعي العام الديمقراطي لولاية كاليفورنيا روب بونتا خلف القضية التي ترفعها الولاية ضد الشركة، وأوضح في مؤتمر الإعلان عن القضية أنه يرفض فكرة إلقاء اللوم على الآلات، مضيفا: "يتعين على الأشخاص الذين يبتكرون هذه الآلات ويشغلونها تحمل مسؤولية أفعالها ".

وتعكس تصريحات بونتا غيابا واضحا للوائح التنفيذية في مثل هذه الحالات، إذ لا توجد قوانين ولوائح تنظيمية اتحادية واضحة تحدد الطرف المسؤول في مثل حالات الاختراق هذه.

ويلقي بونتا اللوم بشكل مباشر على الثقافة الداخلية في شركة أوبن إيه آي حسب تقرير منفصل من صحيفة غارديان البريطانية، إذ يرى أن الشركة تعطي الأولوية للنمو والتطوير السريع للنماذج على حساب السلامة والمساءلة.

ومن جهته، أوضح درو بوساتيري المتحدث باسم شركة أوبن إيه آي في بيان أن هذه الدعوى تستهدف شركته بمفردها دون النظر إلى بقية الحالات التي أبلغت عنها الشركات المختلفة، في إشارة إلى استهداف أوبن إيه آي من قبل المدعي العام للولاية.

من يتحمل اللوم؟

وتعد قضية ولاية كاليفورنيا ضد أوبن إيه آي استمرارا للجدل حول من يتحمل مسؤولية أخطاء الذكاء الاصطناعي، إذ تسعى الجهات القانونية لتحميل المسؤولية للشركات المطورة لهذه النماذج.

ويرى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن نماذج الذكاء الاصطناعي تخضع لقوانين المسؤولية المالية والقانونية الحالية، وإذا خرجت النماذج عن السيطرة فيجب أن تتدخل وزارة العدل.

وعلى الصعيد الآخر، يرى وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ومسؤول الذكاء الاصطناعي السابق في البيت الأبيض ديفيد ساكس أن الشركات المطورة هي التي يجب أن تتحمل المسؤولية القانونية والمالية عن تصرفات وكلاء الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.