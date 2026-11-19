خبرني - تحول التنافس على استضافة المباراة النهائية لكأس العالم 2030 من الاقتصار على الإمكانات الرياضية والتنظيمية للملاعب المرشحة إلى سجال سياسي في إسبانيا، قبل الانتخابات العامة المقررة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، وسط تصاعد الخلاف بشأن أحقية إسبانيا أو المغرب في احتضان أهم مباريات المونديال.

وبينما يتمسك الاتحاد الإسباني لكرة القدم باستضافة النهائي على أراضيه، ذهب ألبرتو نونيز فيخو، زعيم الحزب الشعبي المعارض والمرشح لرئاسة الحكومة، إلى التلويح بإمكانية سحب إسبانيا من ملف التنظيم المشترك إذا قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منح المغرب شرف استضافة المباراة النهائية في موقف شديد التطرف.

تهديدات انتخابية

أعاد فيخو فتح النقاش بشأن مستقبل الشراكة مع المغرب، بعدما أعلن تمسكه بأحقية إسبانيا في استضافة النهائي، معتبرا أن خبرة بلاده في تنظيم البطولات الكبرى وتاريخها الكروي، ودورها في إطلاق فكرة الملف المشترك مع البرتغال، تمنحها مبررات قوية للمطالبة بالمباراة الختامية.

وخلال ظهوره في برنامج "إل تشيرينغيتو" الإسباني مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لوّح زعيم الحزب الشعبي بإمكانية الدفع نحو انسحاب إسبانيا من التنظيم المشترك إذا أسند "فيفا" النهائي إلى المغرب، وهو موقف لم يتوقف عند حدود التصريحات الإعلامية، إذ أدرج الحزب تعهدا في برنامجه الانتخابي بعدم مشاركة إسبانيا في تنظيم البطولة إذا أقيم النهائي على ملعب الحسن الثاني في الدار البيضاء.

ويحاول الحزب الشعبي تقديم استضافة النهائي باعتبارها مسألة تتعلق بالمكانة الدولية لإسبانيا وحقوقها في تنظيم البطولة، في وقت تتزايد فيه حساسية الملف مع اقتراب موعد الانتخابات.

ولم يقتصر الجدل على الحزب الشعبي، إذ أبدت أحزاب إسبانية أخرى، من بينها "سومار" و"بوديموس" و"فوكس"، مواقف تدعو إلى إعادة النظر في المشاركة مع المغرب، وإن لم تتحول هذه المطالب إلى مسار برلماني حاسم قبل حل البرلمان.

ومع ذلك، ينبغي التمييز بين المواقف الانتخابية والقرارات الرسمية للدولة، فالتلويح بالانسحاب لا يعني أن إسبانيا اتخذت بالفعل قرارا بمغادرة ملف التنظيم، خصوصا أن الحكومة والاتحاد الإسباني يواصلان الدفاع عن استضافة النهائي.

إسبانيا لا تقبل التفاوض

في مواجهة التصريحات السياسية، اتخذ الاتحاد الإسباني لكرة القدم موقفا أكثر وضوحا، إذ شدد رئيسه رافاييل لوزان على أن إقامة المباراة النهائية في إسبانيا أمر "غير قابل للتفاوض"، مشددا في الوقت ذاته على عدم وجود توجه للانسحاب من تنظيم البطولة.

ويستند الموقف الإسباني إلى أن البلاد ستستضيف العدد الأكبر من مباريات المونديال، فضلا عن امتلاكها مجموعة من الملاعب ذات الإمكانات الكبيرة، وفي مقدمتها ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد وملعب كامب نو في برشلونة.

كما انضمت وزيرة الرياضة الإسبانية ميلاغروس تولون إلى الأصوات المطالبة بإقامة النهائي داخل البلاد، في إشارة إلى أن التمسك بهذا المطلب يتجاوز موقف الاتحاد الرياضي، ليحظى بدعم داخل المؤسسات الحكومية أيضا.