خبرني - لم يعلن أي مسؤول في الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، أو المدير الفني للمنتخب ليونيل سكالوني، حتى الآن عن اللاعب الذي سيرتدي قميص الأسطورة ليونيل ميسي رقم 10، بعد اعتزاله.

وخاض ميسي آخر مباراة له بقميص الأرجنتين في أكتوبر الماضي، ليضع حدا لمسيرته الحافلة بالانتصارات مع منتخب بلاده.

ولا تزال التكهنات بشأن خليفة الأسطورة ليونيل ميسي في منتخب الأرجنتين، والذي سيحمل قميصه رقم 10، ويحاول سد الفراغ الذي تركه بعد اعتزاله الدولي، وسط تقارير تشير إلى أنه منحصر بين المهاجم المخضرم لاوتارو مارتينيز والواعد نيكو باز.

ولكن فابيان باز، عم نيكو باز نجم الأرجنتين وفريق كومو الإيطالي الواعد، كشف عن أن سيليا كوتشيتيني، والدة ليونيل ميسي، اختارت الأخير ليكون خليفة لابنها في منتخب راقصي التانغو.

وقال فابيان، في مداخلة إذاعية مع راديو لا ريد الأرجنتيني: "خلال المباراة الأخيرة لميسي كان نيكو باز خارجا من غرفة ملابس الأرجنتين فوجد والدة ميسي متأثرة للغاية وتبكي".

وأضاف: "ذهب نيكو إلى سيليا لتحيتها والتخفيف عنها، فأمسكت بيده وفاجأته بقولها: أنت خليفة ابني".

وواصل: "كنت أنتظر نيكو في السيارة، وعندما وصل قال لي: لا أصدق ما حدث للتو.. ثم حكى لي الموقف".