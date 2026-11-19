خبرني - قالت عائلة القيادية في جبهة الخلاص الوطني التونسية المعارضة شيماء عيسى إنها قررت الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام في السجن، احتجاجا على استمرار احتجازها وما تعتبره غيابا لشروط المحاكمة العادلة في القضية المعروفة باسم "التآمر على أمن الدولة 1".

وقالت شقيقتها خديجة للجزيرة نت إن القيادية المعارضة أبلغت عائلتها خلال زيارة سابقة بعزمها الدخول في إضراب عن الطعام، مضيفة أن أفراد العائلة حاولوا خلال زيارتهم الأخيرة لها -يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني- إقناعها بالعدول عن القرار، لكنها رفضت.

وأضافت أن إضراب شقيقتها يمثل احتجاجا على ما تتعرض له من احتجاز، وعلى الحكم الصادر بحقها.

وتابعت أن توقيت الإضراب يتزامن مع اقتراب اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، الموافق 25 نوفمبر/تشرين الثاني، مشيرة إلى أن شقيقتها أرادت بهذه الخطوة إيصال صوتها من داخل السجن، بعدما شعرت بأنها أصبحت منسية، ولم يعد أمامها سوى جسدها للاحتجاج على وضعها.

واعتقلت السلطات التونسية شيماء عيسى في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، خلال مشاركتها في مسيرة احتجاجية نسوية بالعاصمة تونس، تنفيذا لحكم قضائي نهائي صادر عن محكمة الاستئناف بتونس في القضية المعروفة باسم "التآمر على أمن الدولة 1″، قضى بسجنها 20 عاما.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في أبريل/نيسان 2025 حكما بسجنها 18 عاما، قبل أن ترفع محكمة الاستئناف العقوبة إلى 20 عاما في 28 نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه.

وتعود القضية إلى فبراير/شباط 2023، حين أوقفت السلطات شيماء عيسى ضمن حملة اعتقالات شملت معارضين سياسيين وناشطين، قبل الإفراج عنها مؤقتا في يوليو/تموز من العام ذاته، بعد نحو 5 أشهر من الاحتجاز.