أُصيب 8 أشخاص على الاقل بينهم 3 نساء، بجراح متفاوتة الخطورة، دهسا من قِبل مستوطن في كفر قاسم، مساء الأربعاء، فيما أكّدت اللجنة الشعبية أن الدهس "عملية إرهابية"، بينما لم يستبعد المجلس المحليّ "روايات أُخرى" مناقضة لرواية الشرطة التي ادّعت أن سائق المركبة اليهوديّ، "نفّذ ذلك تحت تأثير السموم".

وجاء في التفاصيل أن ضحايا الدهس أُصيبوا في عدّة مواقع في المدينة، وقد وُصفت جراح بعضهم بالخطيرة وبالمتوسطة.

وقال رئيس بلدية كفر قاسم، هيثم طه في مقطع مصوّر نشرته البلدية، إن "كفر قاسم شهدت حادثا صعبا، وعملية دهس في ثلاثة مواقع مختلفة لأربعة من سكان كفر قاسم؛ حالة واحدة صعبة، وحالتين في وضع متوسط، وإصابة طفيفة".

وذكر أن "سائقا يهوديا من شمالي البلاد قام بعملية الدهس، تحت تأثير السموم بحسب رواية الشرطة"، غير أنه شدّد بالقول: "نحن لا ننفي أي روايات أخرى. الفيديوهات الموجودة في مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات صعبة جدا، وهذه الفيديوهات تدفعنا نحو عدة احتمالات أُخرى، وليس باتجاه احتمال واحد فقط".

وقال إن "هذا كلّه يرتبط بالتحريض على المجتمع العربي في هذه البلاد؛ التحريض القائم على المجتمع العربي، والتحريض على النواب العرب، والتحريض على كل ما ينتمي للمجتمع العربي في هذه الدولة، وللأسف الشديد كل شيء يرتبط ارتباطا مع بعضه البعض. ولنكن واقعيين حاليا، قلندَع الشرطة تأخذ دورها في التحقيق، وبعدها سنوافيكم في كل المعلومات اللازمة".

من جانبه، أكد رئيس اللجنة الشعبية في كفر قاسم، سائد عيسى ، أن 8 أشخاص قد أُصيبوا في 3 مواقع، جرّاء دهسهم من قِبل مستوطن بشكل متعمَّد، منهم إصابتان خطيرتان، بحسب موقع عرب 48.

وقال عيسى إن "ما حصل في البلدة ليس حادث دهس، بل عمل إرهابي"، مضيفا أن ما جرى "ليس بحادث، وإنما عمل إرهابي بشكل متعمّد، إذ تم دهس ثلاث نساء وهن خارجات من قاعة للأفراح".

وحمّل رئيس اللجنة الشعبية الحكومة الإسرائيلية ووزراءها مسؤولية تأجيج الأجواء العدائية تجاه المجتمع العربي، مؤكدا أن "التصريحات التحريضية المتواصلة تسهم في خلق مناخ يشجع على الاعتداءات".

رواية شاهد عيان

وقال الشاب محمد بدير، وهو شاهد عيان على عملية الدهس: "كنا خارجين من القاعة (قاعة للأفراح في المدينة)، فرأينا امرأتين على الأرض، فاعتقدنا في البداية أن امرأة قد وقعت، وكان أخي هو من يسوق، إلا أن شابا جاء إليّ وقال لي إن شخصا دهسهنّ، وفرّ هاربا بالسيّارة".

وأضاف: "لحقنا به أنا وشقيقي، وحاولنا إيقافه، فاصطدم بسيارتنا، وحاولنا أخذ رقم السيارة فاستطعنا ذلك، واتصلنا بالشرطة، بينما ظل هو هاربا، وحين عدنا عرفنا أن الأمر ليس طبيعيا، ورأينا أن يهوديا هو من دهسهنّ".

وتابع بدير: "عدنا إلى هنا فرأينا امرأتين ملقاتين هنا واثنتين في الخلف، ووصلنا خبر بأن هناك شخصا آخر دُهس في أول الطريق. وهنا حضرت الشرطة، لكنها لم تأتِ بالعدد المطلوب؛ إذ كان يجب أن يكون التعامل أكبر من ذلك منذ البداية، كما أنها وصلت متأخرة، في حين لو أن هذا الأمر حدث في المجتمع اليهودي لما حصل هذا الشيء، وكانت الدنيا كلها لتقوم هنا".

وقال بدير حينما سُئل عن طبيعة الحدث: "لقد دهس (السائق)، أولا شخصا هناك، ثم سار مسافة 300 متر أخرى، فرأى امرأتين أخريين على جانب الشارع فدهسهما، ثم أكمل طريقه للأمام، وكل شيء واضح في الفيديو، إذ إنه يظهر وهو يرى امرأتين واقفتين على جانب الشارع، فيلتف نحوهما ويدهسهما ويكمل طريقه".

وتساءل: "كيف يكون هذا حادث طرق؟ وحتى لو كان تحت تأثير المخدرات، فهو قد دهس خمسة أو ستة أشخاص في الشارع، والمسافة بين كل موقع وآخر بين 200 إلى 300 متر، وهذه عمليّة، وهذا أمر واضح باختصار شديد".

"دهس متعمَّد في 3 نقاط"

وأضاف أن النساء "كنّ يمشين بعد خروجهن، وكان مستوطن (يسير بالمركبة) بسرعة جنونية، ومتعمِّد، وقد دهسهن وليس في نقطة واحدة وإنما في ثلاث نقاط؛ واحدة تلو الأخرى".

وتابع عيسى: "نحن نتحدث عن عمل إرهابي ضد أبناء مجتمعنا العربي وهذا لم يأت من فراغ، بل هو نتيجة تحريض أرعن بدأ في الانتخابات واستمرّ من خلال وزراء، ومن خلال رئيس الحكومة الإسرائيلية، وكذلك من خلال الإعلام الإسرائيلي الذي يحرّض دائما على العرب، وهذه هي نتيجة هذا التحريض".

وشدّد على أننا "أمام مرحلة جديدة في مجتمعنا العربي بعد هذه التحريضات، وهذه بداية أعمال إرهابية ضد أبناء مجتمعنا العربي".

الشرطة لم تشِر إلى هويّة سائق المركبة

من جانبها، قالت الشرطة في بيان، إنها "تلقّت قبل قليل، بلاغًا بشأن وقوع حادثة دهس في المنطقة الصناعية بمدينة كفر قاسم، أسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص".

وأضافت في بيانها الذي لم يشِر إلى هويّة سائق المركبة، أن قواتها "سارعت إلى مسرح الحدث، حيث تمكنت من توقيف مشتبه به بضلوعه في الحادثة".

وذكرت الشرطة أنه "جرى إحالة المشتبه به للتحقيق، والوقوف على الدوافع والملابسات، في حين تواصل الشرطة إدارة تحقيق لفحص كافة ظروف الواقعة".