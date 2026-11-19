خبرني - تتجه أنظار عشاق كرة القدم الآسيوية إلى العاصمة التايلندية، التي تستضيف اليوم الخميس حفل جوائز الاتحاد القاري لكرة القدم 2026، لتكريم أصحاب الإنجازات والتميز الكروي خلال الموسم الماضي 2025-2026 ، والتي تشهد منافسة الأردن على جائزة افضل اتحاد.

ويعود الحفل مجددا إلى مسرح "أكسرا ثياتر كينغ باور" الذي احتضن مراسم توزيع الجوائز الآسيوية للمرة الأخيرة عام 2017، حيث يستضيف النسخة الثلاثين من الجائزة التي انطلقت عام 1994.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الحفل عند الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي لبانكوك، الموافق 15:00 (3:00 عصرا) بتوقيت العاصمة الاردنية عمان ومكة المكرمة والدوحة، وسيتولى تقديمه الثنائي التايلندي أوتسادا بانيشوكول وجيرادا يوهارا.

الاتحاد الأردني مرشح لجائزة أفضل اتحاد

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ترشيح الاتحاد الأردني لكرة القدم لجائزة أفضل اتحاد وطني في القارة لعام 2026، ضمن فئة البلاتين، إلى جانب الاتحادين الياباني والسعودي لكرة القدم.

القنوات الناقلة لحفل الاتحاد الآسيوي:

القناة الإخبارية لشبكة "بي إن سبورتس" (beIN Sports)

قناة الاتحاد الآسيوي على منصة يوتيوب

19 فئة

وكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أنه سيحتفي بالفائزين ضمن 19 فئة مختلفة، تشمل اللاعبين والمدربين والمسؤولين، إلى جانب الاتحادات الوطنية الأعضاء والاتحادات الإقليمية.

جوائز حفل الاتحاد الآسيوي 2026 وفقا للترتيب المعلن:

• جائزة الماسة الآسيوية من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

• جائزة تقدير الدولة المضيفة لكأس آسيا للسيدات.

• جائزة أفضل اتحاد وطني (الفئات الياقوتية والذهبية والماسية والبلاتينية).

• جائزة أفضل اتحاد إقليمي.

• جائزة تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للواعدين (الفئات البرونزية والفضية والذهبية).

• جائزة أفضل مدربة.

• جائزة أفضل مدرب.

• جائزة أفضل لاعب لكرة الصالات.

• جائزة أفضل لاعبة.

• جائزة أفضل لاعب.

وخلال الحفل أيضا، سيتم الإعلان عن الفائزين بجوائز أفضل لاعبة شابة، وأفضل لاعب شاب، وأفضل لاعبة آسيوية محترفة خارج القارة، وأفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة، على أن يتم تسليم الجوائز لهم في مناسبة أخرى لم يُعلن عن موعدها حتى الآن.

الدوسري على موعد مع إنجاز تاريخي غير مسبوق

وتشهد جائزة أفضل لاعب منافسة قوية بين السعودي سالم الدوسري (نجم الهلال) ومواطنه فراس البريكان (مهاجم الأهلي) إلى جانب الإيراني علي رضا بيرانفاند.

وإذا تُوّج بالجائزة، سيصبح الدوسري (35 عاما) أول لاعب في تاريخ القارة الآسيوية يفوز بها 3 مرات، بعدما سبق له حصدها عامي 2022 و2025.

وفي فئة السيدات، تنحصر المنافسة على جائزة أفضل لاعبة بين الأسترالية هولي ماكنمارا المرشحة للعام الثاني على التوالي، والكورية الشمالية كيم كيونغ يونغ، والكورية الجنوبية كيم هاي-ري.

قائمة المرشحين لمختلف جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لعام 2026:

• جائزة أفضل لاعب في آسيا: السعودي سالم الدوسري، الإيراني علي رضا بيرانفاند، السعودي فراس البريكان.

• جائزة أفضل لاعبة: الأسترالية هولي ماكنمارا، الكورية الشمالية كيم كيونغ يونغ، الكورية الجنوبية كيم هاي-ري.

• جائزة أفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة: الياباني أياسي أويدا، الكوريان الجنوبيان هوانغ إين-بيوم ولي كانغ-إين.

• جائزة أفضل لاعبة آسيوية محترفة خارج القارة: الأستراليتان ألانا كينيدي وكايتلين فورد، اليابانية يوي هاسيغاوا.

• جائزة أفضل لاعب كرة قدم للصالات: الإيرانيان حسين طيبي وسعيد أحمد عباسي، التايلندي محمد عثمان موسى.

• جائزة أفضل لاعب شاب في آسيا: اليابانيون ماكي كيتاهارا، ريون إيتشيهارا، ريونوسوكي ساتو.

• جائزة أفضل لاعبة شابة في آسيا: الكوريتان الشماليتان كيم وون سيم ويو جونغ هيانغ، اليابانية نوا فوكوشيما.

• جائزة أفضل مدرب للرجال: الأسترالي جوزيف مونتيمورو، اليابانيان غو كورودا وسادايوشي شيراي.

• جائزة أفضل مدربة: الصينية ما شياوشو، الإيرانية مرزية جعفري، بارك يون-جونغ من كوريا الشمالية.

• جائزة أفضل اتحاد وطني (الفئة البلاتينية): اليابان، الأردن، السعودية.

• جائزة أفضل اتحاد وطني (الفئة الماسية): الصين، تايلند، فيتنام.

• جائزة أفضل اتحاد وطني (الفئة الذهبية): الهند، هونغ كونغ، ماليزيا.

• جائزة أفضل اتحاد وطني (الفئة الياقوتية): بنغلاديش، غوام، لاوس.

• جائزة أفضل اتحاد إقليمي: اتحاد آسيان، اتحاد وسط آسيا، اتحاد جنوب آسيا لكرة القدم.

• جائزة تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للواعدين (الفئة الذهبية): الاتحاد الأسترالي، الاتحاد الإيراني، الاتحاد الياباني.

• جائزة تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للواعدين (الفئة الفضية): اتحاد بنغلاديش، اتحاد غوام، الاتحاد الهندي.

• جائزة تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للواعدين (الفئة البرونزية): الاتحاد الكمبودي، الاتحاد الإندونيسي، اتحاد ميانمار.