خبرني - رشح الديمقراطيون الذين انتخبوا هذا الشهر لعضوية مجلس النواب الأمريكي حكيم جيفريز لقيادتهم في الكونغرس المقبل ‌مما يضعه على أعتاب أن يصبح أول رئيس مجلس نواب من ذوي البشرة السمراء.

ورشحت الكتلة الديمقراطية الجديدة في ​مجلس النواب جيفريز في تصويت مغلق بالاقتراع ​السري.

ورفض عدد من الأعضاء التقدميين الجدد ⁠الإفصاح عما إذا كانوا سيدعمون جيفريز بعد انتخابات ​التجديد النصفي التي جرت في الثالث من نوفمبر، إذ عبر عدد منهم عن رغبتهم في زعيم يدعم برنامجا جريئا لإقرار السياسات الشعبوية التي ركز ​عليها المرشحون في حملاتهم الانتخابية.

وعلى الرغم من بعض ​المعارضة، فمن المتوقع انتخاب جيفريز رئيسا لمجلس النواب وهو منصب ‌قوي ⁠يضعه في المرتبة الثانية في ترتيب خلافة الرئاسة، عندما ينعقد الكونغرس الجديد في أوائل يناير.

ويتطلب انتخاب رئيس مجلس النواب الحصول ​على 218 صوتا ​في قاعة ⁠المجلس، وسيحظى الديمقراطيون بأغلبية لا تقل عن 257 مقعدا ولم تعلن ​بعد نتائج عدة سباقات انتخابية متقاربة.

وسيطر الديمقراطيون على الكونغرس الأمريكي بمجلسيه النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي، محققين أغلبية مجلس النواب بـ257 مقعدا مقابل 171 للجمهوريين مع تواصل عمليات الفرز، وأغلبية مجلس الشيوخ بـ56 مقعدا مقابل 44 للجمهوريين، من أصل 100 مقعد.

ويمثل انتقال السيطرة إلى الديمقراطيين تحولا في موازين القوى داخل الكونغرس، ويمنح الحزب قدرة أكبر على تقييد إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب والتأثير في أجندتها التشريعية خلال العامين المتبقيين من ولايته.