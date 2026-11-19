خبرني - صعد الدولار الأربعاء إلى أعلى مستوى له منذ 19 شهرا، مدعوما بتصريحات تميل إلى تشديد السياسة النقدية من مسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، وبيانات اقتصادية عززت توقعات الأسواق برفع أسعار الفائدة في كانون الأول.

وزادت رهانات المستثمرين على تشديد السياسة النقدية بعدما دعا عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي كريستوفر والر البنك المركزي إلى اتخاذ إجراءات أكثر حدة لخفض التضخم، فيما أدى غياب التوجيهات المستقبلية من رئيس المجلس كيفن وورش إلى زيادة اعتماد الأسواق على البيانات الاقتصادية وتصريحات صناع السياسات لتقدير مسار الفائدة.

وقال والر لشبكة "سي إن بي سي" إن على البنك المركزي التحرك بصورة أكثر حدة، إما برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع كانون الأول، أو بتوجيه رسائل بعد الاجتماع تدفع الأسواق إلى توقع مزيد من الزيادات، إذا أراد خفض التضخم.

وأظهرت أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" أن بيانات التضخم التي تجاوزت التوقعات الأسبوع الماضي دفعت الأسواق إلى تسعير رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كانون الأول بشكل كامل، مع احتمال محدود لزيادة أكبر تبلغ 50 نقطة أساس. كما أظهرت بيانات صدرت الثلاثاء ارتفاعا طفيفا في مبيعات التجزئة خلال تشرين الأول.

وقال خوان بيريز، مدير التداول الكبير لدى "مونكس يو إس إيه" في واشنطن، إن مجلس الاحتياطي الاتحادي يبدو عازما حاليا على رفع أسعار الفائدة، وربما بصورة حادة، مضيفا أن هذا الاعتقاد السائد يدعم الدولار.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي عقد يومي 27 و28 تشرين الأول، ونشر الأربعاء، أن مسؤولي المجلس رأوا الشهر الماضي تزايد احتمالات حاجتهم إلى تكثيف جهودهم للسيطرة على التضخم، رغم اتفاقهم على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.

وقال جيفري روتش، كبير الاقتصاديين لدى "إل بي إل فايننشال"، في مذكرة، إن تحسن بيانات التضخم المتوقع في تشرين الثاني وكانون الأول يرجح رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، من دون أن ترى اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة حاجة إلى زيادة أكبر على الأرجح.

لكنه أضاف أن السياسة النقدية قد تشهد مزيدا من التشديد خلال الربع الأول من العام المقبل.

وحذر محللون من أن استمرار صعود الدولار قد يتطلب محفزات جديدة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.3% إلى 103.87 نقطة، مسجلا أعلى مستوى له منذ نيسان 2025.

وأظهرت أداة "فيد ووتش" أن المتعاملين يتوقعون رفع أسعار الفائدة بنحو 75 نقطة أساس خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 4.50% و4.75%.

وفي أسواق العملات، تراجع اليورو بنسبة 0.3% إلى 1.09648 دولار، مسجلا أدنى مستوى له منذ نيسان 2025.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.5% إلى 1.3139 دولار، وهو أدنى مستوى له في شهر، بعدما أظهرت بيانات استقرار التضخم الأساسي في بريطانيا خلال تشرين الأول مقارنة بالشهر السابق، ما قلص توقعات رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة قريبا.

واستقر الين الياباني عند 159.395 مقابل الدولار، بعدما أكد محافظ بنك اليابان كازو أويدا ضرورة تشديد السياسة النقدية.

وفي سوق العملات المشفرة، تراجعت بتكوين بنسبة 2.5% إلى 62688 دولارا، مقتربة من أدنى مستوى لها في أربعة أشهر عند 62026 دولارا، المسجل الأحد.