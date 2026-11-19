خبرني - حذر الدفاع المدني في قطاع غزة من تداعيات عملية عسكرية إسرائيلية بدأها الجيش في وسط القطاع، وأعلن استمرارها عدة أيام، مشيرا إلى نزوح نحو 10 آلاف فلسطيني منذ انطلاقها، وتهديد حياة أكثر من 5 آلاف نازح يقيمون في ستة مراكز إيواء، وسط مخاوف من موجات نزوح جديدة وتفاقم الأوضاع الإنسانية.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل إن طواقم الإنقاذ تعجز عن التعامل مع التطورات الميدانية، في ظل منع إدخال معدات المساعدة والإنقاذ إلى القطاع منذ 7 تشرين الأول 2023، ونقص الإمكانات اللازمة للتعامل مع تداعيات التصعيد.

وتنفذ القوات الإسرائيلية عمليات هدم وتدمير لمنازل ومخيمات في وسط القطاع، بالتزامن مع توغل بري شرق مخيم النصيرات، قالت إسرائيل إنه يستهدف تدمير نفق يمتد غرب ما يعرف بـ"الخط الأصفر"، فيما شوهدت دبابات إسرائيلية تتخذ مواقع في المنطقة.

وفي تطور ميداني، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون الأربعاء، جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت بلدة المغراقة شمال مخيم النصيرات، وفق مصدر في مستشفى العودة.