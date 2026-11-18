أكد الياباني كوزو تاشيما، المرشح لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أنه يرغب في "إجراء نقاش" مع الفرنسي فيليب ديالو، في مقابلة مع صحيفة "ليكيب" الأربعاء، بعدما اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" رئيس الاتحاد الفرنسي لمواجهة السويسري جياني إنفانتينو.

وقال تاشيما للصحيفة الرياضية الفرنسية: أرغب في إجراء نقاش مع فيليب ديالو، وإذا طرحت خلال هذا التبادل مسألة ترشح مشترك أو تقارب، فإنني أنوي فعلا أن أصغي إليه بذهن منفتح.

وكان ديالو قد مد يده إلى تاشيما الثلاثاء خلال مؤتمر صحافي في باريس، متحدثاً عن إمكانية توحيد القوى مع الرئيس الفخري للاتحاد الياباني، الذي كان عضوا في مجلس "فيفا".

وقال ديالو: موضوعي هو أن أتبادل معه الحديث حتى نتمكن من توحيد قوانا، والعمل على أن نكون أكبر عدد ممكن من حاملي رسالة مشتركة.

ويبدي تاشيما تحفظاً على الحاجة إلى سحب ترشحه، متسائلاً عن "أفضل تكتيك" لهزيمة إنفانتينو. وقال: هل يكفي مجرد ملاحظة أن برامجنا متقاربة لنقرر الاتحاد أو العمل معاً؟

وأمام المرشحين لرئاسة فيفا حتى منتصف ليل الأربعاء لتقديم ملفاتهم، مرفقة بتزكيات من خمسة من الاتحادات الوطنية ال211، قبل الحسم في 18 مارس 2027 في الرباط.

وإلى جانب إنفانتينو، الرئيس منذ فبراير 2016، ومنافسيه ديالو وتاشيما، أبدى اللاعب السويسري الدولي السابق رامون فيغا والأكاديمي الكاميروني جان كريبان سوتير نياميس اهتمامهما بالترشح.

وشغل تاشيما منصب رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم من 2016 إلى 2024، وعمل في الوقت نفسه في اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي.

ويضم فيفا 211 اتحاداً عضواً، لكل منها صوت واحد في الانتخابات الرئاسية. ويحتاج المرشح إلى الأغلبية للفوز.