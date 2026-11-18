خبرني - طرحت لعبة الفيديو المنتظرة "GTA 6"، رسمياً في الإمارات بعد 13 عاماً من إطلاق الجزء السابق وتأجيل موعد إصدارها مرتين، وسط مبيعات قياسية قد تجعلها واحدة من أنجح ألعاب الفيديو في التاريخ.

ورغم عدم إعلان شركة "روكستار غيمز" الأميركية، المطورة للعبة، الأرقام الرسمية للطلبات المسبقة، تشير تقديرات شركة "سينسر تاور" المتخصصة إلى تجاوزها 15 مليون نسخة.

وحصلت GTA 6 على تصنيف +21 من الهيئة الوطنية للإعلام في الإمارات، وفقاً لما هو موضح على متاجر بلاي ستيشن وإكس بوكس، ومواقع التجارة الإلكترونية، ما يعني أنها مخصصة للبالغين الذين تبلغ أعمارهم 21 عاماً فأكثر.