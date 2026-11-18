خبرني - هذه هي اللحظة المذهلة التي تواصلت فيها قبيلة منعزلة في البرازيل مع العالم الخارجي لأول مرة.

تُظهر لقطات مذهلة أفراداً من قبيلة "أوا" -بينهم أطفال- وهم يخرجون بحذر من غابات الأمازون، حاملين في أيديهم الأقواس والرماح.

وبينما تجمعوا وسط الغطاء النباتي الكثيف، مرتدين أغطية رأس مزينة بالريش وعقوداً، بدأوا في تبادل الحديث فيما بينهم والإشارة نحو الأفق.

تقدم أفراد القبيلة أكثر خارج الغابة، ممسكين بأسلحتهم، وبدا عليهم أنهم يمسحون المكان بحثاً عن أي تهديدات محتملة.



وقد نشرت منظمة "سيرفايفال إنترناشونال" (Survival International) المعنية بحقوق الإنسان مقطع فيديو لهذا اللقاء، الذي جرى يوم الاثنين في ولاية مارانهاو الواقعة شمال شرق البرازيل.

وذكرت وزارة الشعوب الأصلية في البرازيل أنه تمت رؤية نحو 20 شخصاً من قبيلة "أوا" يقتربون من منطقة قريبة لنقطة مراقبة حكومية.

ولا يزال السبب وراء هذا التواصل غير المسبوق للقبيلة مع العالم الخارجي غير واضح.

لكن منظمة "سيرفايفال إنترناشونال" تشير إلى أن أفراد القبيلة اقتربوا على ما يبدو من فريق حكومي، وطلبوا الحصول على نبات "اليام" (نوع من الدرنات الغذائية)، ثم عادوا به إلى داخل الغابة.

وقد أثار هذا اللقاء النادر تساؤلات حول الأسباب التي قد تدفع مجموعة بشرية -أمضت عقوداً في الصيد وجمع الثمار- إلى الاقتراب فجأة من مجتمع آخر.

كما أثار اللقاء مخاوف من أن يؤدي هذا التواصل إلى تعريض أفراد القبيلة لمخاطر الإصابة بالأمراض، أو الوفاة، أو حتى الانقراض.