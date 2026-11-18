خبرني - تصاعد التوتر بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس، على خلفية تقييم الأخير لأسباب الهزيمة الكبيرة التي مني بها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي، بعدما حمّل الحرب مع إيران مسؤولية الخسائر الانتخابية، في موقف أثار استياء ترامب، الذي يرى أن نائبه كان ينبغي أن يدافع بوضوح عن قراره الدخول في الحرب.

وبحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أبدى ترامب في البداية عدم اكتراث واضح بتصريحات فانس، بل وصف تحليله بأنه "صحيح إلى حد كبير"، بعدما نشر نائب الرئيس رسالة مطولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي انتقد فيها أداء الإدارة وخطابها السياسي قبل الانتخابات.

لكن خلال الأسبوعين الماضيين، تزايد استياء ترامب من الطريقة التي صاغ بها فانس تقييمه لأسباب الخسارة، إذ اشتكى أمام مساعديه وحلفائه من أن نائبه كان ينبغي أن يؤكد أن قرار شن الحرب على إيران كان صائباً.

ونقل التقرير عن أشخاص مطلعين على محادثات داخلية أن ترامب كان يتوقع من فانس أن يضيف بوضوح أن قرار الحرب كان ضرورياً، وأن الرئيس كان سيتخذه مجدداً لو أتيحت له الفرصة.

ولم يخف ترامب انزعاجه علناً، إذ قال في وقت سابق من الشهر الجاري إن فانس كان ينبغي أن يدلي "بتصريح آخر"، موضحاً: "إذا أتيحت لك الفرصة لاتخاذ القرار مجدداً، فهل ستفعل ذلك مرة أخرى؟ الإجابة هي نعم".

في المقابل، يواصل ترامب الإشادة بوزير خارجيته ماركو روبيو خلال محادثاته الخاصة، بل ألمح إلى أنه قد يكون مرشحاً قوياً للرئاسة.

ويرى حلفاء الرئيس أن دفاع روبيو المتكرر عن قرار ضرب إيران، باعتباره ضرورة للأمن القومي الأميركي، عزز مكانته لدى ترامب.

وتكتسب هذه الخلافات أهمية خاصة مع اقتراب الاستعدادات السياسية لانتخابات الرئاسة عام 2028، إذ كان كثير من الجمهوريين ينظرون إلى فانس، السيناتور السابق عن ولاية أوهايو، باعتباره المرشح الأوفر حظاً لخلافة ترامب وقيادة الحزب، غير أن إشادات الرئيس المتكررة بروبيو تفتح الباب أمام احتمالات أخرى.

وقال فانس في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" إنه لم يتخذ قراراً بشأن الترشح للرئاسة، مضيفاً: "لم أتخذ قراراً بعد، وسنحسم الأمر في وقت ما من العام المقبل".

وأشار التقرير إلى أن حلفاء فانس يؤكدون أنه لم يحسم مستقبله السياسي، وأن مسؤولياته العائلية، إلى جانب اهتمامه بتحليل البيانات والفرص الانتخابية، قد تدفعه إلى عدم خوض السباق إذا لم يرَ طريقاً واضحاً للفوز.

وكان فانس قد كتب في اليوم التالي للانتخابات أن "سبب خسارتنا هو الحرب"، مضيفاً أن ترامب نفسه سبق أن أشار إلى ذلك، رغم أن الرئيس أرجع الهزيمة إلى عوامل متعددة، أبرزها غيابه عن ورقة الاقتراع.

ويواجه فانس معضلة سياسية تتمثل في كيفية الابتعاد عن السياسات غير الشعبية للإدارة دون الدخول في مواجهة مع ترامب، الذي لا يزال يتمتع بنفوذ واسع داخل الحزب الجمهوري.

وسبق لفانس أن عارض دخول الولايات المتحدة في حروب جديدة، قبل أن يتحول إلى أحد أبرز حلفاء ترامب.

وفي هذا السياق، قال كريس كريستي، الحاكم الجمهوري السابق لولاية نيوجيرسي، إن أي مرشح ارتبط بإدارة ترامب الثانية سيواجه صعوبة في الفوز عام 2028، مضيفاً: "لن يتمكن أي شخص كان جزءاً من ترامب 2.0 من الفوز في انتخابات خريف 2028، إذ سيُنظر إليه باعتباره أربع سنوات إضافية من دونالد ترامب، وهذا لن يكون مقبولاً لدى الأميركيين".

أما روبيو، فقد أكد أنه سيدعم فانس إذا قرر الترشح، ونفى تقارير تحدثت عن احتمال مغادرته الإدارة لخوض السباق الرئاسي. لكن بعض حلفائه يقولون إنه قد يترشح إذا شجعه ترامب على ذلك.

وكان روبيو قد قال في مقابلة سابقة مع "نيويورك تايمز" إن ترامب يستحق "قدراً هائلاً من التقدير" لإصداره قرار شن الضربات على إيران، معتبراً أن القيادة تقتضي أحياناً اتخاذ قرارات قد لا تحظى بشعبية سياسية، لكنها ضرورية لمستقبل البلاد.

وبالتزامن مع ذلك، يدرس جمهوريون آخرون إمكانية الترشح للرئاسة، من بينهم السيناتور تيد كروز وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، في وقت لا يبدو فيه ترامب مستعجلاً لإعلان تأييده لأي خليفة محتمل.