خبرني - نفذت وزارة الأشغال العامة والإسكان، من خلال مكتب أشغال عين الباشا، وبالتنسيق مع الحاكم الإداري وبمساندة الأجهزة الأمنية، حملة لإزالة الاعتداءات والتجاوزات على حرم الطريق على امتداد شارع الأردن، في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على السلامة المرورية وضمان الاستخدام الآمن للطريق.

وشملت الحملة إزالة المخالفات والتعديات الناجمة عن إشغال حرم الطريق من قبل عدد من المقاهي والأكشاك المخالفة، حيث باشرت كوادر الوزارة، وباستخدام الآليات اللازمة وبالتعاون مع البلدية، تنفيذ أعمال الإزالة وإغلاق المنشآت المخالفة وفق الإجراءات المعمول بها.

وأكدت الوزارة أن حملاتها الرقابية والتفتيشية ستتواصل بالتنسيق مع الحكام الإداريين والأجهزة الأمنية والجهات المعنية، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي اعتداءات على حرم الطرق، أو مخالفات من شأنها التأثير على السلامة العامة وإعاقة الحركة المرورية.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مسؤولياتها في حماية حرم الطرق والمحافظة على النظام العام، والاستجابة لشكاوى المواطنين وملاحظاتهم، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية والحفاظ على انسيابية حركة السير.