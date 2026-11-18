خبرني - أثناء النوم، لا يتوقف الدماغ عن العمل، بل تبدأ عملية ليلية تشبه التنظيف، إذ تتدفق موجات من السائل الدماغي الشوكي عبر أنسجته، للمساعدة على التخلص من الفضلات والمواد الضارة المتراكمة. ويرتبط اضطراب هذه العملية بأمراض عصبية، من بينها ألزهايمر وباركنسون.

والآن، توصل باحثون إلى وسيلة قد تعزز تدفق هذا السائل خلال النوم، باستخدام نبضات صوتية قصيرة ومحددة التوقيت، في اكتشاف يفتح آفاقاً بحثية جديدة لفهم دور النوم في الحفاظ على صحة الدماغ، وفقاً لتقرير نشره موقع "Science Alert".



كيف يتخلص الدماغ من الفضلات أثناء النوم؟

يتحرك السائل الدماغي الشوكي عبر الدماغ وحوله، ويساعد على التخلص من الفضلات والمواد التي قد يؤدي تراكمها إلى الإضرار بالخلايا العصبية.

وتكتسب هذه العملية أهمية خاصة في أبحاث الخرف، إذ يرتبط مرض ألزهايمر بتراكم بروتينات مثل الأميلويد وتاو داخل الدماغ. ويرى الباحثون أن تحسين التخلص من هذه المواد قد يساعد مستقبلاً على الحد من تراكمها، لكن هذا الاحتمال لا يزال بحاجة إلى إثبات سريري.

نبضات صوتية تعزز تدفق السوائل

في دراسة نُشرت بدورية "Science Translational Medicine"، اختبر باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) وجامعة بوسطن تقنية تعتمد على تشغيل نبضات قصيرة من "الضوضاء الوردية"، وهي صوت يشبه الضوضاء البيضاء، لكنه أكثر نعومة ويميل إلى الترددات المنخفضة.

وشملت التجربة 14 شخصاً سليماً تتراوح أعمارهم بين 18 و52 عاماً، خضعوا لفحوص التصوير بالرنين المغناطيسي أثناء النوم، مع ارتداء أجهزة تخطيط كهربائية الدماغ (EEG) لمراقبة النشاط الكهربائي.

وركز الباحثون على مرحلة النوم غير المصحوب بحركة العين السريعة، التي تظهر خلالها موجات كهربائية بطيئة في الدماغ تتزامن مع حركة السائل الدماغي الشوكي.

تعزيز النشاط الكهربائي البطيء

ومن خلال تشغيل النبضات الصوتية في توقيت يتوافق مع قمم هذه الموجات، تمكن الباحثون من تعزيز النشاط الكهربائي البطيء، ولاحظوا زيادة في حجم موجات تدفق السائل الدماغي الشوكي.

وقالت عالمة الأعصاب في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، لورا لويس، إن الفريق تمكن من زيادة قوة موجة تدفق السائل أثناء النوم، وهو ما لم تكن هناك وسيلة معروفة لتحقيقه من قبل.

علاقة سببية تفتح باباً جديداً للأبحاث

تكمن أهمية النتائج في أنها تقدم دليلاً على وجود علاقة سببية بين الموجات العصبية البطيئة أثناء النوم وتدفق السائل الدماغي الشوكي، كما أظهرت إمكانية التأثير في هذه العلاقة لتعزيز حركة السوائل.

ويرى الباحثون أن التقنية قد تتيح مستقبلاً دراسة تأثير تدفق السائل في وظائف الدماغ، واختبار إمكانية تعديل هذه العملية لدى كبار السن والأشخاص المصابين بأمراض التنكس العصبي واضطرابات النوم.

هل تقي التقنية من ألزهايمر؟

رغم النتائج الواعدة، لا تثبت الدراسة أن زيادة تدفق السائل الدماغي الشوكي تحسن صحة الدماغ أو تمنع الإصابة بألزهايمر وباركنسون؛ إذ اقتصرت التجربة على 14 شخصاً، ولم تقِس تأثير التقنية في تراكم البروتينات أو خطر الإصابة بالأمراض العصبية.

ويخطط الباحثون لاختبار هذه الطريقة على مجموعات سريرية، لمعرفة ما إذا كان تعزيز تدفق السوائل يحقق فوائد صحية فعلية. وحتى تتوافر هذه الأدلة، تظل التقنية خطوة بحثية واعدة، وليست علاجاً مثبتاً أو وسيلة للوقاية من الخرف.