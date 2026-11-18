خبرني - لا يقتصر تأثير السهر وتناول الطعام في ساعات متأخرة على اضطراب النوم أو زيادة الوزن، فقد يرتبط توقيت النوم والوجبات أيضاً بصحة التمثيل الغذائي، إذ كشفت دراسة حديثة أن اختلال التزامن بين الساعة البيولوجية ومواعيد الأكل والنوم المعتادة قد يرتبط بزيادة الالتهاب ومشكلات الأمعاء، إلى جانب ارتفاع عوامل خطر الإصابة بالمتلازمة الأيضية.

وشملت الدراسة 87 بالغاً يعانون السمنة، ووجدت أن الأشخاص الذين ينامون ويستيقظون ويتناولون الطعام في وقت متأخر كانوا أكثر عرضة للانتماء إلى مجموعة مرتفعة الخطر الأيضي، وفقاً لما نقله موقع "Medical news Today".



السهر واختلال الساعة البيولوجية

أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين ينامون في وقت متأخر كانوا أكثر احتمالاً لوجود عوامل خطر مرتبطة بالمتلازمة الأيضية، وهي مجموعة من الاضطرابات التي تشمل ارتفاع ضغط الدم والسكر والدهون، وتزيد احتمالات الإصابة بالسكري من النوع الثاني وأمراض القلب.

كما ارتبط اختلال التوقيت البيولوجي بزيادة الالتهاب في الأمعاء وارتفاع نفاذيتها، وهي حالة تُعرف باسم "الأمعاء المتسرّبة". وأوضح جراح السمنة، مير علي، أن السهر المستمر قد يسبب تعارضاً بين الساعة الداخلية للجسم والإشارات الخارجية، مثل التعرض للضوء ومواعيد تناول الطعام، ما قد يؤثر في حساسية الإنسولين وإفراز الهرمونات واستقلاب الدهون، ويزيد نشاط مسارات الالتهاب.

لكن الطبيب النفسي المتخصص في النوم، بيري أنتوني ماليواناغ، أشار إلى ضرورة التمييز بين الأشخاص الذين يفضلون النوم المتأخر ويحصلون على ساعات نوم كافية وجيدة، وبين من يعانون اضطراباً فعلياً في دورة النوم والاستيقاظ، إذ قد يكون الأخير أكثر ارتباطاً بمشكلات الأيض.

العشاء المتأخر يزيد عوامل الخطر

رصد الباحثون أن 39 من أصل 66 شخصاً من متأخري تناول الطعام كانوا ضمن مجموعة الخطر الأيضي المرتفع. وعند الجمع بين توقيت النوم والطعام، ظهرت نتائج لافتة؛ إذ كان لدى 73% ممن ينامون ويتناولون الطعام متأخراً عدة عوامل خطر أيضية، مقارنة بـ43% ممن ينامون ويأكلون مبكراً.

ورغم هذا الارتباط، لا تثبت الدراسة أن السهر أو تأخير العشاء يسببان المتلازمة الأيضية، لأنها اعتمدت على الملاحظة. كما قد تتداخل عوامل أخرى، مثل جودة الغذاء واضطرابات النوم.

ويرجح خبراء أن يكون تناول الطعام في وقت مبكر أكثر توافقاً مع إيقاعات الجسم اليومية، التي تؤثر في قدرة الجسم على التعامل مع الجلوكوز ووظائف الهضم. ويُعرف هذا المجال باسم "التغذية الزمنية"، الذي يدرس تأثير توقيت الوجبات في الصحة.

العمر والسمنة عاملان مؤثران

كان المشاركون في مجموعة الخطر الأيضي المرتفع أكبر سناً، كما سجلوا مؤشرات كتلة جسم أعلى مقارنة بالمجموعة الأقل خطراً.

ويشير الخبراء إلى أن العمر والسمنة من العوامل المعروفة التي تزيد احتمالات الإصابة بالمتلازمة الأيضية، ولذلك ينبغي أخذ تأثيرهما في الاعتبار عند تفسير العلاقة بين توقيت النوم والطعام والصحة الأيضية.

كيف تقلل مخاطر السهر والعشاء المتأخر؟

ينصح الخبراء بإجراء تغييرات تدريجية، مثل تقديم موعد الوجبة الأخيرة بحيث تكون قبل النوم بوقت كافٍ، وتعديل موعد النوم تدريجياً، مع الحفاظ على مواعيد منتظمة للنوم والاستيقاظ.

كما أن زيادة النشاط البدني والانتباه إلى نوعية الطعام وتوقيت تناوله قد تساعد في دعم التوازن الأيضي. وتشير النتائج إلى أن توقيت النوم والوجبات قد يكون جزءاً مهماً من الحفاظ على الصحة، لكن تأكيد تأثير هذه العادات في الوقاية من المتلازمة الأيضية يتطلب دراسات إضافية، تشمل عينات أكبر وتصميماً يسمح بتحديد العلاقة السببية.