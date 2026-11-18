خبرني - شهدت محافظة الكرك، مساء الأربعاء، إبرام عطوة عشائرية باعتراف لمدة شهر، على خلفية مقتل السيدة إخلاص ماجد الضلاعين، في واقعة نُسب ارتكابها إلى ابنها مروان زكي فاضل الضلاعين.

وجاءت العطوة عقب توجه جاهة عشائرية ضمت عدداً من شيوخ ووجهاء محافظة الكرك إلى مضارب عشيرة الضلاعين، حيث كان في استقبالها جمع من أبناء العشيرة ووجهائها.

وبعد المداولات والمشاورات بين الطرفين، وافق ذوو الضحية، على لسان الشيخ عبدالله ماجد الضلاعين، على منح عطوة عشائرية باعتراف لمدة شهر، تبدأ في 18 تشرين الثاني 2026 وتنتهي في 18 كانون الأول من العام ذاته.

وتضمن صك العطوة عدداً من الشروط، أبرزها عدم توكيل محامٍ عن المتهم، إلى جانب الجلوة العشائرية لزكي الضلاعين وابنه عمران إلى منطقة شمال الكرك، لدى مخلد سليم الحروب.

وجرى الاتفاق بحضور الجاهة العشائرية، وتسمية مخلد سليم الحروب كفيلاً للوفاء بالشروط المتفق عليها.

واختُتمت الجاهة بتنظيم صك العطوة العشائرية وتثبيت بنوده، في إطار المساعي العشائرية لاحتواء تداعيات الحادثة.