خبرني - جرى التوقيع اليوم على بيانٍ مشتركٍ لإقامة علاقات دبلوماسية بين الأردن وباربادوس بهدف تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، ومأسسة التعاون المشترك في العديد من المجالات، لا سيّما السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية، وبما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

‏ووقّع البيان نيابةً عن حكومتَي البلدين المندوبُ الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير وليد خالد عبيدات، والمندوبُ الدائم لباربادوس السفير فرانسوا جاكمان، وذلك في مقرّ البعثة الأردنية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك.