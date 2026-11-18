خبرني - قفز المنتخب المغربي إلى المركز الخامس في التصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للرجال يوم الأربعاء، بينما حافظت إسبانيا على الصدارة رغم خسارتها الأخيرة أمام إنجلترا 3-2 ضمن بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتقدم المغرب، مستضيف النسخة القادمة من كأس العالم إلى جانب إسبانيا والبرتغال، مركزين بفضل فوزيه على النيجر ليصل إلى المركز الخامس وهو أفضل مركز له في تاريخ التصنيف الذي بدأ عام 1992.

وحافظت إسبانيا على المركز الأول، رغم توقف سلسلتها الخالية من الهزائم عند 43 مباراة، متقدمة بفارق مريح على الأرجنتين، وصيفة كأس العالم، التي جاءت في المركز الثاني، بينما ظلت فرنسا في المركز الثالث وإنجلترا في المركز الرابع.