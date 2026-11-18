خبرني - يواجه منتخب تونس لكرة القدم أزمة متصاعدة خلال عام 2026، بعدما تراجعت نتائجه بين كأس العالم وتصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، وبات مهددا بفقدان أحد أبرز ثوابته، وهو الحضور المنتظم في البطولة القارية.

ولم يحقق "نسور قرطاج" سوى فوز واحد في 12 مباراة منذ مطلع العام، مقابل 4 تعادلات و7 هزائم، وسجل لاعبوه 8 أهداف، فيما استقبلت شباكهم 26 هدفا، في حصيلة تعكس حجم التراجع الذي يعيشه المنتخب.

وغادر المنتخب التونسي كأس العالم 2026 من دور المجموعات، دون حصد أي نقطة، بعد خسارته أمام السويد واليابان وهولندا، قبل أن تتواصل نتائجه السلبية في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، ليجد نفسه في المركز الأخير بمجموعته بعد أربع جولات.

من إخفاق المونديال إلى قاع المجموعة

دخل المنتخب التونسي تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 مرشحا للمنافسة على صدارة المجموعة الثامنة، التي تضم أوغندا وليبيا وبوتسوانا، استنادا إلى تاريخه القاري وخبرته الدولية.

لكن "نسور قرطاج" عجزوا عن تحقيق أي انتصار في الجولات الأربع الأولى، واكتفوا بثلاثة تعادلات وهزيمة، ليحصدوا 3 نقاط وضعَتهم في المركز الأخير.

واستهل المنتخب مشواره بالتعادل مع أوغندا (1-1) وبوتسوانا (2-2)، قبل أن يخسر على أرضه أمام ليبيا بهدفين دون رد، ثم يتعادل معها (1-1) في مباراة الإياب التي أقيمت في طرابلس الثلاثاء 17 تشرين الثاني.

وبعد أربع جولات، تصدرت أوغندا ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، تلتها ليبيا بـ5 نقاط، ثم بوتسوانا بـ4 نقاط، فيما تذيلت تونس الترتيب بـ3 نقاط.

وتزداد صعوبة موقف المنتخب التونسي في ظل ضمان أوغندا التأهل إلى النهائيات بصفتها إحدى الدول المستضيفة، إلى جانب كينيا وتنزانيا، ما يجعل المنافسة على البطاقة المتبقية في المجموعة بين تونس وليبيا وبوتسوانا، قبل جولتين من ختام التصفيات.

حسابات معقدة وشبح الغياب

لم يعد مصير المنتخب التونسي في التصفيات بيده، إذ بات تأهله إلى النهائيات مرتبطا بنتائجه ونتائج منافسيه في الجولتين الأخيرتين، المقررتين في آذار المقبل.

وتخوض تونس مباراتيها المتبقيتين أمام أوغندا وبوتسوانا خارج أرضها، وتحتاج إلى الفوز بهما لرفع رصيدها إلى 9 نقاط والإبقاء على حظوظها في التأهل، من دون أن يضمن ذلك وحده انتزاع البطاقة.

في المقابل، يملك المنتخب الليبي، صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط، فرصة تعزيز موقعه عبر مواجهتيه المتبقيتين أمام بوتسوانا وأوغندا، مستفيدا من تفوقه على تونس في المواجهات المباشرة، بعدما فاز ذهابا بهدفين دون رد وتعادل إيابا (1-1).

ويظل تأهل تونس ممكنا في حال فوزها بمباراتيها، مع تعثر ليبيا بما يسمح للمنتخب التونسي بتجاوزها في الترتيب، فيما تبقى حسابات التأهل بأربع نقاط أكثر تعقيدا ومرهونة بنتائج بقية المباريات.

وبعدما دخلت تونس التصفيات مرشحة لتصدر مجموعتها، تجد نفسها أمام احتمال الغياب عن البطولة القارية، في تراجع يهدد سجل مشاركاتها المنتظمة في النهائيات.

ركلة جزاء تشعل الجدل

لم تمر مواجهة طرابلس دون جدل تحكيمي، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة ليبيا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، إثر تقدم تونس بهدف أنيس بن سليمان منذ الدقيقة الثالثة.

وأثار القرار غضب لاعبي المنتخب التونسي، الذين احتجوا بشدة ولوحوا بمغادرة الملعب وعدم استكمال المباراة، قبل احتواء الموقف واستئناف اللعب، ليتمكن عز الدين المريمي من تسجيل ركلة الجزاء وإدراك التعادل.

وأثارت اللقطة انتقادات في تونس، إذ وصف الخبير التحكيمي لقنوات الكاس تمام حمدون ركلة الجزاء بأنها "من وحي الخيال"، معتبرا في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك أن الاحتكاك مع مدافع تونس لم يكن مؤثرا، وأن المهاجم الليبي بالغ في السقوط.

ودافع حمدون عن حارس المرمى أيمن دحمان، موضحا أنه لعب الكرة دون ارتكاب مخالفة، وأن الاصطدام الذي أعقب ذلك كان التحاما طبيعيا لا يستوجب احتساب ركلة جزاء.

وامتدت انتقادات الخبير التونسي إلى تصرف الجهاز الفني، مطالبا بمحاسبة المدرب إذا ثبت أنه دعا لاعبيه إلى الانسحاب من المباراة.

وعقب اللقاء، انتقد قائد المنتخب فرجاني ساسي القرارات التحكيمية في مواجهتي ليبيا، معتبرا أنها أسهمت في ضياع نقاط من المنتخب التونسي، ومؤكدا أن ركلة الجزاء المحتسبة في طرابلس لم تكن صحيحة.

ورغم الجدل الذي رافق القرار، فإن الاحتجاجات التحكيمية لا تفسر وحدها تراجع المنتخب، الذي أخفق في تحقيق أي انتصار خلال أربع مباريات، وأهدر نقاطا أمام أوغندا وبوتسوانا أيضا، ما يطرح تساؤلات أوسع بشأن مستواه الفني وقدرته على المنافسة.

الشعباني يلوح بالرحيل

بالتزامن مع تراجع النتائج، وجد المدرب معين الشعباني نفسه تحت ضغط متزايد، في ظل الانتقادات الموجهة إلى الجهاز الفني والتساؤلات بشأن قدرته على إخراج المنتخب من أزمته.

ولم يستبعد الشعباني مغادرة منصبه، قائلا: "إذا كانت المشكلة تكمن في شخصي، فسأرحل وأنا أشعر بحزن شديد، مع تمنياتي بكل التوفيق للمنتخب الوطني".

ودافع المدرب عن تجربته مع المنتخب، موضحا أنه خاض 10 حصص تدريبية فقط منذ توليه المهمة، ولم تتح له فرصة التعرف على جميع اللاعبين بالشكل الكافي، داعيا في الوقت نفسه إلى تجاوز الخلافات وتوحيد الصفوف خلف المنتخب.

وتعكس تصريحات الشعباني حجم الضغوط المحيطة بالجهاز الفني، لكنها تفتح أيضا باب التساؤلات بشأن مسؤولية الاتحاد التونسي لكرة القدم عن الاختيارات الفنية وطريقة إدارة المرحلة، ومدى وجود مشروع واضح لإعادة بناء المنتخب.

فالتغيير على مستوى الجهاز الفني، إن حدث، لن يكون كافيا وحده لمعالجة أزمة تتجاوز المدرب واللاعبين، وترتبط بمنظومة كرة القدم التونسية ككل.

الجميع يتطور.. وتونس تراوح مكانها

لا يمكن فصل الأزمة الراهنة عن مسار التراجع الأوسع الذي تعيشه كرة القدم التونسية، بالتزامن مع التطور الذي شهدته منتخبات أفريقية أخرى، نجحت في تقليص الفوارق الفنية وفرض نفسها على الساحة القارية.

وفي هذا السياق، تكتسب تصريحات حسين جنيح، نائب رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، أهمية خاصة، إذ سبق أن حذر عقب إخفاق "نسور قرطاج" في كأس أمم أفريقيا 2023، التي أقيمت مطلع عام 2024، من اتساع الفجوة بين الكرة التونسية وعدد من المنتخبات الأفريقية المنافسة.

وأشار جنيح إلى التطور الذي حققته منتخبات مثل غينيا الاستوائية والرأس الأخضر وموريتانيا، التي نجحت في فرض نفسها ومقارعة كبار القارة، منتقدا استمرار الاعتماد على الأسماء ذاتها وغياب التجديد الفعّال في الخيارات الهجومية.

لكن هذه التصريحات تضع جنيح بدوره أمام تساؤلات بشأن مسؤولية القيادات الحالية للاتحاد عن معالجة الاختلالات التي سبق أن حذر منها، ومدى ترجمة تلك التحذيرات إلى خطوات إصلاحية ملموسة.

وتظهر الفجوة اليوم في صعوبة المنتخب التونسي في تحقيق الفوز على منتخبات مثل ليبيا وبوتسوانا، بعدما تقلصت الفوارق الفنية التي كانت تصب تاريخيا في مصلحته.

وأعادت النتائج السلبية الانتقادات الموجهة إلى الاتحاد التونسي لكرة القدم إلى الواجهة، وسط اتهامات بغياب رؤية إستراتيجية ومشروع إصلاحي واضح يعيد بناء منظومة المنتخبات الوطنية، ويضمن إعداد جيل قادر على المنافسة واستعادة مكانة الكرة التونسية قاريا.

غياب بعد 33 عاما؟

وصلت الأزمة إلى مرحلة تهدد أحد أبرز ثوابت المنتخب التونسي، وهو الحضور المنتظم في نهائيات كأس أمم أفريقيا.

فمنذ نسخة 1994، لم يغب منتخب "نسور قرطاج" عن النهائيات، وأصبح من أكثر المنتخبات انتظاما في المشاركة القارية، كما توج باللقب عام 2004 عندما استضافت تونس البطولة.

لكن هذا السجل بات مهددا، بعدما أصبح المنتخب مهددا بالغياب عن نسخة 2027، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وتتطلب المهمة الأخيرة انتصارين في الجولتين المتبقيتين، إلى جانب انتظار تعثر ليبيا، لكن التحدي يتجاوز حسابات التأهل إلى قدرة المنتخب على استعادة شخصيته وثقة جماهيره، بعدما بات عاجزا عن فرض تفوقه أمام منافسين كانوا يصنفون تاريخيا ضمن المنتخبات الأقل قوة.

فالأزمة التونسية لم تعد مجرد تعادل أو خسارة، ولا تتعلق فقط بركلة جزاء مثيرة للجدل أو مستقبل معين الشعباني، بل تعكس تراجعا فنيا وإداريا أوسع، تضع تداعياته مكانة المنتخب ومستقبله في كرة القدم الأفريقية أمام اختبار صعب.