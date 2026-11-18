خبرني - غادرت بعثة المنتخب الوطني للجودو إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، للمشاركة في بطولة العالم للشباب وجراند بريكس (الجائزة الكبرى) للناشئين، المقرر إقامتهما من 19 إلى 26 الشهر الحالي، بمشاركة لاعبين ولاعبات من مختلف دول العالم.

ويترأس الوفد رئيس الاتحاد الأردني للجودو، سلطان العواملة، ويضم الإداري محمد محمود، والدكتور محمد السوقي، والمعالجة شادن الرباعي، والمدير الفني محمد خلف والمدرب بلال السعودي، والخبير الياباني توكونو كازوهيكو.

ويمثل المنتخب في منافسات الذكور كل من محمد الخزاعلة (وزن تحت 60 كغم)، وأشرف الزيدانيين (وزن تحت 66 كغم)، وهيثم عدوي وعبدالرحمن عيال سلمان (وزن تحت 73 كغم)، ومحمد المزايدة (وزن تحت 90 كغم)، فيما تضم قائمة اللاعبات هدى وشاح وراما خلايلة (وزن تحت 48 كغم)، وسارة السيفي (وزن تحت 52 كغم)، وميناس مبارك (وزن تحت 63 كغم)، وتالين خضر وراما داوود (وزن تحت 70 كغم).

ويتطلع المنتخب الوطني لتحقيق نتائج إيجابية خلال مشاركته في البطولتين، مستفيدا من الإنجاز التاريخي الذي حققته اللاعبة هدى وشاح أخيرا بإحرازها الميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية للشباب - داكار 2026، وهي أول ميدالية أولمبية في تاريخ الجودو الأردنية.