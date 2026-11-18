خبرني - دخل وانغ شينغ شينغ، مؤسس شركة يونيتري للروبوتات الصينية المتخصصة في الروبوتات البشرية والرباعية الأرجل، قائمة أغنى 100 شخص في الصين للمرة الأولى، ليصبح أصغر عضو فيها عن عمر 36 عاماً، بثروة تقدر بنحو 7.8 مليار دولار، وفق تصنيف فوربس لأثرياء الصين لعام 2026.

ويأتي هذا الإنجاز رغم عام مليء بالتحديات للشركة، التي واجهت ضغوطاً متنامية بعد أن فرضت الولايات المتحدة في يوليو الماضي حظراً على استيراد الروبوتات البشرية والروبوتات رباعية الأرجل المصنّعة في الصين، في خطوة تعكس تصاعد المنافسة التكنولوجية بين أكبر اقتصادين في العالم.

ورغم القيود الأميركية، تمكنت "يونيتري" من تنفيذ واحدة من أبرز الطروحات الأولية في بورصة شنغهاي خلال العام الجاري، إذ جمعت نحو 904 ملايين دولار من إدراجها في أغسطس. لكن الحماس الأولي للمستثمرين لم يدم طويلاً، حيث فقد السهم نحو 62% من قيمته منذ الطرح، بالتزامن مع موجة تراجع واسعة في أسهم التكنولوجيا الصينية وتزايد المخاوف بشأن تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وفقا لتقرير نشرته "فوربس" واطلعت عليه "العربية Business".

منافسة شرسة داخل الصين

لا تقتصر الضغوط على الأسواق المالية فحسب، إذ تواجه "يونيتري" منافسة محتدمة في سوق الروبوتات البشرية الصينية. وتشير تقديرات مؤسسة Gaogong Industry Research إلى وجود أكثر من 200 شركة صينية تطور روبوتات بشرية أو تقنيات ذات صلة، ما يحول القطاع إلى واحدة من أكثر الصناعات ازدحاماً بالمنافسين في العالم.

وتسعى الصين إلى ترسيخ مكانتها كقوة عالمية في الروبوتات والذكاء الاصطناعي، مدفوعة بدعم حكومي واسع، والحاجة إلى رفع الإنتاجية الصناعية وتعويض تأثيرات الشيخوخة السكانية ونقص العمالة في بعض القطاعات.

تباطؤ النمو.. لكن الأرقام لا تزال قوية

أظهرت وثائق الشركة المقدمة إلى البورصة أن إيرادات "يونيتري" ارتفعت بنحو 56% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، وهو معدل قوي لكنه أقل بكثير من النمو الاستثنائي البالغ 300% الذي حققته الشركة في عام 2025.

وبلغت إيرادات الشركة خلال العام الماضي نحو 1.7 مليار يوان (254 مليون دولار)، كانت الولايات المتحدة تمثل قرابة 13% منها. وأوضحت الشركة في نشرة الاكتتاب أن الحظر الأميركي لا يؤثر على المنتجات الموجودة بالفعل في السوق الأميركية، لكنه قد يفرض قيوداً على تصدير النماذج الجديدة مستقبلاً ما لم تحصل على موافقات خاصة.

من روبوتات الكلاب إلى الروبوتات البشرية

تأسست "يونيتري" قبل نحو عقد من الزمن على يد وانغ شينغ شينغ، الذي درس الهندسة الميكانيكية في جامعة شنغهاي. وبدأت الشركة نشاطها بتطوير روبوتات رباعية الأرجل تشبه الكلاب الآلية، مستندة إلى تقنيات صممها مؤسسها خلال سنوات الدراسة.

لكن نقطة التحول الكبرى جاءت في عام 2023 مع إطلاق أول روبوت بشري للشركة، لتدخل مباشرة في سباق عالمي تتنافس فيه شركات مثل Tesla الأميركية عبر مشروع Optimus، وFigure AI، وAgility Robotics، إلى جانب عشرات الشركات الصينية الناشئة.

قطاع بمليارات الدولارات

يرى محللون أن الروبوتات البشرية تمثل إحدى أكبر الرهانات التقنية خلال العقد المقبل، مع توقعات باستخدامها في المصانع والمستودعات والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية وحتى المنازل.

وتضع الحكومة الصينية هذا القطاع ضمن الصناعات الاستراتيجية المستقبلية، فيما تتدفق مليارات الدولارات من الاستثمارات نحو الشركات العاملة فيه. إلا أن القطاع لا يزال في مرحلة مبكرة نسبياً، ما يجعل تقييمات الشركات عرضة لتقلبات حادة مع أي تباطؤ في النمو أو تراجع في حماس المستثمرين.

ورغم هبوط سهم "يونيتري" الحاد منذ الإدراج، فإن صعود وانغ شينغ شينغ إلى قائمة أثرياء الصين يعكس حجم الرهان الذي يضعه المستثمرون على الروبوتات البشرية باعتبارها أحد أبرز ميادين المنافسة التكنولوجية العالمية خلال السنوات المقبلة.