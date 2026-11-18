خبرني - أثار برونو فرنانديز وجواو كانسيلو امتعاض شريحة واسعة من المشجعين في البرتغال بعدما التقطت عدسات الكاميرات الأول وهو يقول "صوّر القائد" وهو يشير إلى جواو كانسيلو عقب الفوز على ويلز 3-2 يوم الثلاثاء، إذ فسرت بأنها سخرية من الأسطورة كريستيانو رونالدو عقب اعتزاله اللعب دولياً مع بلاده مطلع الشهر الجاري.

وحمل برونو شارة قيادة البرتغال في مباراة ويلز نظراً لغياب برناردو سيلفا القائد الجديد الذي خلف كريستيانو رونالدو، وقبل خروجه من الملعب منح الشارة لجواو كانسيلو لاعب برشلونة.

وبعد نهاية المباراة التقطت قناة "سبورت تي في" كانسيلو وهو يشير إلى الشارة على ذراعه الأيسر، بينما يسمع صوت برونو فرنانديز الذي كان قريباً من المصور وهو يقول: صوّر القائد.



وأثار هذا التصرف غضب الجماهير البرتغالية التي اعتبرت ذلك التصرف سخرية من كريستيانو رونالدو عقب الأحداث التي صاحبت تكريمه من قبل الاتحاد البرتغالي في مباراة الدنمارك الأخيرة.



